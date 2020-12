The Mandalorian: Rosario Dawson habla por fin de las acusaciones de transfobia en su contra

Luego de sorprender a los fanáticos en el nuevo episodio de The Mandalorian - 91%, Rosario Dawson (La Ciudad Del Pecado - 78%, Lost in America, Zombieland: Tiro de Gracia - 84%) volvió a ser noticia porque resurgieron acusaciones de transfobia muy fuertes contra ella y su familia, lo cual provocó críticas a Disney ya que por un lado pretende ser una compañía muy inclusiva y diversa y por el otro contrata a actrices como Gina Carano y Rosario Dawson para The Mandalorian.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Aunque es difícil defender a Carano después de tantas publicaciones polémicas en sus redes sociales, Dawson es conocida por su activismo en contra del cambio climático y a favor de los latinos en Estados Unidos, y por esa razón ningún fanático de Star Wars quiere que sea cierta la historia de Dedrek Finley, el hombre trans que demandó a la actriz y su madre en 2019.

De acuerdo con la primera versión de Finley, él fue contratado como como personal de mantenimiento cuando era mujer en 2017 y la familia de Dawson le prestó una casa donde residir, pero cuando declaró que era transgénero y pidió ser llamado Dedrek, nadie lo respetaba ni lo llamaban por los pronombres he/him. El momento más duro, según su historia, fue cuando Rosario y su madre Isabel lo corrieron de la casa que le habían prestado y le dieron una golpiza.

Vanity Fair ya había publicado sobre el tema hace poco y dio a conocer que, según documentos judiciales, Finley retiró 18 de las 20 acusaciones contra Dawson y su familia, pero quedan pendientes dos sobre agresión física. Ahora el mismo medio entrevistó a la actriz sobre su nuevo papel en The Mandalorian y salió el tema a la luz nuevamente. El entrevistador preguntó a Rosario qué tenía que decir a los fans sobre las acusaciones de transfobia y esta fue la respuesta que dio:

Bueno, en primer lugar, solo quiero decir que entiendo por qué la gente estaba y está preocupada. Yo también lo estaría si escuchara algunas de esas acusaciones. Pero quiero decir, como estamos viendo ahora en estos últimos meses, y recientemente, en realidad, la verdad está saliendo a la luz. Todas las denuncias de discriminación han sido desestimadas por la persona que las hizo y, como has dicho, el hecho de que esto provenga de alguien que conozco desde que era adolescente, la mejor parte de mi vida y a quien mi mi familia estaba tratando de ayudar como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, realmente me entristece. Pero sigo sintiendo una gran empatía por él.

También lee: The Mandalorian: Ahsoka Tano tendría spin-off protagonizado por Rosario Dawson



Como se explicó antes, muchos no podían creer lo que se decía de Rosario Dawson porque ella ha demostrado ser una persona preocupada por los demás y no tiene antecedentes de transfobia. Esperemos seguirla viendo mucho tiempo más como Ahsoka Tano en las temporadas y proyectos que estén por venir.

No te vayas sin leer: Star Wars: Diseñador revela por qué Ahsoka Tano luce diferente en The Mandalorian

No hay duda de que Star Wars se encuentra en un momento muy importante de su historia, ya que luego de una trilogía que dividió a los fans, la franquicia ha encontrado una forma de volver a unirlos. The Mandalorian, la primera serie live-action de Star Wars, es un éxito enorme para Disney Plus y se espera que muchas más temporadas lleguen en el futuro, así como nuevas series enfocadas en personajes que hicieron su debut en The Mandalorian. Según rumores, el éxito de Rosario Dawson como Ahsoka Tano llevará a la compañía a producir un spin-off enfocado en la guerrera jedi.