Star Wars: Diseñador revela por qué Ahsoka Tano luce diferente en The Mandalorian

Si algo habían estado esperando los fans de Star Wars, era el debut live-action de Ahsoka Tano. El personaje finalmente pudo presentarse en la pantalla gracias en la piel de Rosario Dawson (Hombres de Negro II - 39%, La Ciudad Del Pecado - 78%, Zombieland: Tiro de Gracia - 84%), quien la interpretó en el quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%. No obstante, algunos notaron un significativo cambio en el aspecto de la Jedi, mismo que tiene una importante explicación. Continúa leyendo para conocer los detalles detrás del famoso show de Disney Plus.

Ahsoka Tano, conocida por ser la única padawan de Anakin Skywalker, fue introducida en el universo de la Guerra de las Galaxias en la novela Star Wars: The Clone Wars. Posteriormente la vimos en acción gracias en la serie animada de 2008 del mismo título, programa que precisamente este año estrenó su última temporada y rindió una satisfactoria explicación sobre el destino de la guerrera tras la Orden 66.

En el episodio 13 de The Mandalorian, pudimos ver el estado actual de Ahsoka Tano, quien se mostró firme en su decisión de no entrenar a Grogu (Baby Yoda para todos sus seguidores) y seguir su propio camino. Los fans no sólo brincaron de emoción por finalmente tener una versión live-action de uno de los personajes más queridos del canon, también notaron que su diseño en la pantalla chica no es exactamente igual a lo que vimos en The Clone Wars.

Es notable que las colas de la cabeza de la Jedi son significativamente más cortas en The Mandalorian que en su versión animada. Si bien esto no afectó para nada el impacto del personaje en la serie de Disney Plus, el diseñador conceptual de la serie, Brian Matyas, se dio a la tarea de explicar el motivo detrás de este cambio. A través de su cuenta de Twitter, el artista reveló que las colas en la cabeza de Ahsoka Tano siempre fueron una preocupación para el equipo de producción por su largo, así que las rediseñaron para lograr un mejor efecto en las acrobacias y tomas de acción (vía Comic Book Movie):

Yea pretty much that was the chief concern. From animation to live action I did a ton of design exploration for her and their appropriate size for the actor with consideration for stunts and movement. I'm sure I'll get to discuss at greater length in the near future!