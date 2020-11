The Mandalorian: Revelan el nombre y pasado de Baby Yoda

¿No era Baby Yoda? El quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian - 91% llegó lleno de sorpresas para el fandom. No sólo vimos el debut de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en la famosa serie de Disney Plus, el show también reveló importante información del personaje más tierno que nos ha regalado Star Wars. Te advertimos que la siguiente nota viene inyectada de jugosos spoilers.

El año pasado The Mandalorian llegó a Disney Plus, marcando el triunfal debut de la plataforma de streaming que este 2020 ha llegado a México y el resto de Latinoamérica. A pesar de que todos adoramos al protagonista (Pedro Pascal), es un hecho que el show se lo llevó The Child. No pasó mucho tiempo para que los fans adoptaran a este pequeño personaje con un nombre que lo marcaría por completo: Baby Yoda. El infante sensible a la fuerza en realidad no tiene nada que ver con el maestro Jedi, aunque desde un principio quedó claro que se trataba de un ser de la misma raza alienígena.

Esta semana The Mandalorian estrenó un nuevo episodio de su segunda temporada, mismo que llenó de emoción a los fans desde su título. “The Jedi” nos presentó el estado actual de Ahsoka Tano, quien gracias a sus habilidades como Jedi, pudo comunicarse con Baby Yoda y descifrar el verdadero nombre del pequeño. ¿Estás listo para esta revelación?

En el episodio escrito y dirigido por Dave Filoni, el cazarrecompensas Din Djarin continúa su búsqueda para devolver a The Child a los Jedi. Siguiendo una pista, llega a la ciudad de Calodan en el planeta forestal de Corvus, donde encuentra a Ahsoka Tano, la conocida aprendiz padawan de Anakin Skywalker. Ella asegura que puede comunicarse con el pequeño gracias a su conexión a la Fuerza, así que al fin revela su nombre y su historia (vía ComicBook):

Grogu y yo podemos sentir los pensamientos del otro. Al final de la Guerra de los Clones, cuando el Imperio subió al poder, estaba escondido. Alguien lo sacó del Templo. Entonces su memoria se vuelve... oscura. Parecía perdido. Solo.

The Child en realidad se llama dice Grogu, un alienígena de 50 años que se crió en el Templo Jedi en Coruscant, donde recibió entrenamiento de muchos Maestros Jedi. Ahsoka le dice a Din que sólo conoce a otro ser como Grogu: un sabio Maestro Jedi llamado Yoda, quien comparte la misma especie que el pequeño.

En el episodio Din revela que su misión es llevar a Grogu a un Jedi, pero la Orden cayó hace mucho tiempo, y a pesar de que el Imperio ha sido vencido, el pequeño todavía es perseguido. El cazarrecompensas le pide a Ahsoka Tano que lo entrene, pero ella asegura que el apego de Grogu a Din lo hace vulnerable a sus miedos y su ira, lo que lo convierte en un padawan inadecuado:

He visto lo que esos sentimientos pueden hacerle a un Caballero Jedi completamente entrenado. A los mejores de nosotros. No iniciaré a este niño por ese camino. Es mejor dejar que sus habilidades se desvanezcan.

A pesar de que al final del episodio Tano continúa firme a su postura de no entrenar a Grogu, revela a nuestro protagonista que encontrará lo que está buscando en el planeta Tython:

Allí encontrarás las antiguas ruinas de un templo que tiene una fuerte conexión con la Fuerza. Coloca a Grogu en la piedra que ve en la cima de la montaña. Entonces Grogu puede elegir su camino. Si se extiende a través de la Fuerza, hay una posibilidad de que un Jedi sienta su presencia y venga a buscarlo. Por otra parte, no quedan muchos Jedi.

The Mandalorian - 91% está a sólo tres episodios de terminar su segunda temporada. ¡No te la puedes perder!

