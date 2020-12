Primeras reacciones de El Baile de Ryan Murphy

En un año oscuro, El Baile, la nueva película musical y colorida de Ryan Murphy (The Normal Heart - 94%, Comer, Rezar, Amar - 36%, Glee), está a punto de llegar al catálogo de Netflix, sin embargo, una parte selecta del público, personas de la industria y algunos medios pudieron verla antes que nadie, en una función especial, y ya han comenzado a llenar las redes sociales con sus primeras reacciones, que van de buenas a mixtas, sin llegar a ser terribles.

El Baile está basada en el musical homónimo de Broadway y está protagonizada por un elenco de primer nivel que incluye a Meryl Streep (Mujercitas - 94%, En el Bosque - 76%), Nicole Kidman (El Escándalo - 79%, El Jilguero - 32%), Andrew Rannells (Los Chicos de la Banda - 75%, ¿Por qué él? - 40%), Keegan-Michael Key (Jingle Jangle: Una mágica Navidad - 100%, Violet y Finch), James Corden (Trolls 2: World Tour - 62%, Cats - 29%), Kerry Washington (Cars 3 - 68%, Django Sin Cadenas - 87%) y la debutante Jo Ellen Pellman (La Maravillosa sra. Maisel - 91%).

La película presenta a Dee Dee Allen (Streep), dos veces ganadora del premio Tony, quien se asocia con Barry Glickman (Corden) en un musical sobre la primera dama Eleanor Roosevelt que finalmente fracasa. Por esta razón, con la intención de revivir su carrera, deciden encontrar una causa benéfica a la que apoyar. A ellos se unen la veterana corista del teatro de Broadway Angie Dickinson (Kidman) y el desafortunado actor Trent Oliver (Rannells).

El peculiar grupo encuentra una causa en Emma Nolan (Pellman), una estudiante de último año de preparatoria que tiene prohibido llevar a su novia Alyssa (Ariana DeBose) al baile de graduación. El cuarteto de Broadway decide ir a Edgewater, Indiana, para ayudar a las adolescentes lesbianas. El Baile llegará a la plataforma del gigante digital el próximo 11 de diciembre.

En una sesión de preguntas y respuestas, Murphy reveló que esta nueva película le habla a aquellos que se sienten ignorados o no incluidos y dijo que desde muy joven deseaba ver una cinta como esta (vía IndieWire).

La razón por la que [el musical] me habló es que cuando era joven deseaba tener una película como esta para ver. Deseé que cuando era pequeño, no me sintiera tan solo en mi vida. Como el personaje de Jo Ellen, también soy de Indiana. Era una sensación muy similar en la que buscaba una comunidad y un lugar al que pertenecer, y me encanta que el musical sea realmente sobre algo. Se trata de la pelea para ser visto y ser incluido en la conversación.

Las primeras reacciones señalan que El Baile brilla por su elenco juvenil y por su optimismo, sobre todo en un año tan complicado como el que vivimos. Asimismo, también aplauden el trabajo de los actores experimentados, sobre todo el de Streep, quien interpreta a una diva, y el de Kidman, quien baila, por primera vez, un poco de jazz.

A continuación dejamos las primeras reacciones sobre esta nueva película musical:

Me sorprendió lo mucho que me encantó el musical de Broadway The Prom; también lo fue Ryan Murphy, quien hizo una ronda rápida de llamadas a las estrellas con las que quería trabajar y consiguió a Meryl Streep y Nicole Kidman, quienes brillan en esta entretenida y escapista distracción de @netflix. ¡Seguro que hay varios globos!

¿Quizás funcione mejor en el escenario? Como se juega como un episodio de Glee MUY LARGO. Jo Ellen Pellman es buena, pero no puede decir mucho sobre ella porque todos los niños están al servicio de los A-listers que son tan molestos.

#TheProm: Maybe it works better on-stage?



'The Prom' es pura alegría. Una entrada de bienvenida a un año que ha sido testigo de una gran cantidad de tragedias, es genial ver una película exudando tanta positividad. El elenco es colectivamente sobresaliente y se destacan Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose y Keegan-Michael Key. Me encantó.

Meryl Streep cantando "It’s not About me" es el mejor regalo que nos ha dado desde "The Winner Takes it All.". No están preparados para esta actuación triunfal. @promnetflix

Me gustó mucho #TheProm. Una producción hermosa y vibrante. Streep es divertida y autoritaria. Keegan-Michael Key es un sueño. Kidman, Rannells y Washington son divertidos. Ariana DeBose es encantadora. Pero es Jo Ellen Pellman quien tiene mi corazón en su camino al estrellato.

The Prom es el mejor escenario para proyectar una adaptación musical en años. Una gran extravagancia musical que es exactamente lo que el mundo necesita en 2020. Totalmente entretenido, divertido, conmovedor y muy relevante. #TheProm tiene un elenco brillante con excelentes actuaciones en todos los ámbitos.

Creo que si te gustan los musicales te gustará The Prom. Si no te gustan los musicales, será una lucha. Las dos jóvenes protagonistas que asisten al baile de graduación son geniales.

Hay algo desgarrador en ver #TheProm, un musical sobre el poder afirmativo del teatro, precisamente en el momento en que se nos niega. Pero es maravilloso ver a los actores, cuyas carreras se forjaron en el escenario y a quienes he visto en el teatro, celebrándolo.

