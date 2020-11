Ashley Eckstein, actriz original de Ahsoka Tano, reacciona al nuevo capítulo con Rosario Dawson

El título del episodio número 13 de The Mandalorian - 91%, llamado “The Jedi”, ya había despertado altas expectativas entre los fans de la serie porque ya tenían una idea de a quién esperar. Esta producción, de la cual se lanza nuevo material cada semana a través de Disney Plus, finalmente introdujo a uno de los personajes más queridos por los fans de Star Wars en los últimos años, Ahsoka Tano, en lo que también significó la primera aparición del personaje en una película o serie live-action de Lucasfilm. Pero este en particular, superó las expectativas de todos y a la vez dio mucho de qué hablar.



Ahsoka Tano apareció por primera vez en la película animada Star Wars: The Clone Wars - 18% que sirvió de antesala para la serie que duró siete temporadas entre 2008 y 2020. Los fans de Star Wars pudieron ver crecer a Ahsoka desde que se convirtió en la padawan de Anakin Skywalker, gracias a que fue descubierta por el maestro Plo Koon, quien la llevó al Templo Jedi en Coruscant para recibir entrenamiento. La actriz que dio vida a este personaje originalmente es Ashley Eckstein, quien se convirtió en un ícono entre los fans de la franquicia por el hecho de ser la voz de la Togruta.



Es cierto que a muchos no les agradó la idea de que Eckstein no fuera contratada para ser Ahsoka en la serie live-action, y en su momento los fans hicieron notar su malestar ante la decisión de Disney. Sin embargo, ahora que parecen estar felices con Rosario Dawson en el papel, es seguro decir que nadie se ha olvidado de la actriz que por 12 años hizo posible que el personaje no pierda su esencia y que los fans disfruten de cada una de las apariciones que hace en convenciones.







Con el estreno del nuevo episodio de The Mandalorian el pasado viernes, los fans no han dejado de publicar en redes sociales homenajes hacia Ashley Eckstein donde le agradecen por haber hecho al personaje tan especial para ellos. La actriz, a modo de respuesta, compartió una publicación en Instagram con un extenso mensaje en el que habla de lo que representa Ahsoka Tano para ella y lo que ha comprobado que significa para los fans.

Entender a Ahsoka Tano es entender lo que ella significa para la gente.



Millones de personas están conociendo a Ahsoka por primera vez después de verla en The Mandalorian y estoy emocionada de que regresen y vean su viaje en The Clone Wars y Rebels. Millones de fanáticos ya conocen a Ahsoka y su presencia ha llegado a significar más para ellos que las palabras en un guión.



En Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka se convirtió en los ojos de la audiencia. Los espectadores experimentaron la serie a través de Ahsoka, y aunque estas historias ocurrieron en una galaxia muy, muy lejana, sus sentimientos y emociones están muy relacionados con nuestra vida cotidiana. La fuerza de Ahsoka ha inspirado, cambiado y literalmente salvado millones de vidas en todo el mundo.

A su vez, Ahsoka se ha convertido en un faro de esperanza, luz y bondad genuina. La relación de cada persona con Ahsoka es muy diferente porque desencadena el recuerdo de un cierto punto en la vida de una persona en el que los inspiró. Incluso en los momentos más oscuros, Ahsoka trae alegría a la gente y eso es lo que realmente importa.



Ahsoka nos enseñó que "no necesitas llevar una espada para ser poderoso..." y Dave Filoni me recordó que la bondad es poderosa. Después de 12 años (¡y con suerte muchos más por venir!) de tener a Ahsoka en nuestras vidas, #AhsokaViveEnNosotros ahora. Estoy asombrada por la amabilidad de todos. He leído todos sus mensajes directos, comentarios, mensajes de texto y correos electrónicos y decir "gracias" ni siquiera se siente lo suficientemente adecuado para expresar lo que significan sus amables palabras para mí.



Es mi deseo que Ahsoka continúe brindando alegría, luz y, lo más importante, esperanza a la gente. Este es el camino de Ahsoka Tano.

