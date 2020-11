The Mandalorian: Fans homenajean a Ashley Eckstein, actriz original de Ahsoka Tano

El nuevo episodio de The Mandalorian - 91%, “The Jedi”, dio a los fanáticos de Star Wars muchas razones para estar emocionados, pues además de revelar la identidad de Baby Yoda, hizo su aparición Ahsoka Tano, un personaje muy importante en las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels que marcó a toda una generación con sus aventuras.

A lo largo de 12 años la encargada de dar vida a Ahsoka Tano fue la actriz estadounidense Ashley Eckstein, además de trabajar en las dos series ya mencionadas, participó en un episodio de Star Wars Forces of Destiny y pudimos escuchar su voz en una escena muy importante de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Sin embargo, en The Mandalorian ella no fue contratada para dar vida al personaje, ocupó su lugar Rosario Dawson.

Es indudable que Dawson tiene un parecido físico mucho mayor al personaje de Star Wars que Eckstein y los fans han adorado su versión de Ahsoka Tano, pero nadie olvida a la encargada de ponerle su voz desde el principio en todas sus versiones animadas. Junto a los muchos tuits de fanáticos emocionados por ver a Rosario Dawson como Ahsoka en The Mandalorian, aparecieron tuits de agradecimiento a Eckstein por todo el amor y empeño que puso con la guerrera jedi.

Hoy Dawson honra el trabajo de varios artistas que estuvieron detrás de la creación de Ahsoka Tano. Los fans están felices con su trabajo, pero no olvidan a la primera y la inigualable:

Me gustaría agradecer a Ashley Eckstein por darle vida a #AhsokaTano durante los últimos 12 años y poner todo en el personaje que todos hemos llegado a amar.

i'd like to thank ashley eckstein for bringing #AhsokaTano to life for the past 12 years and putting everything into the character that we've all grown to love 🧡 pic.twitter.com/PNEOWU5tBG — ً (@marcandrefIeury) November 27, 2020

Muy emocionado de ver a Rosario Dawson como #AhsokaTano, pero debo dar un gran agradecimiento a Ashley Eckstein por hacer de Ahsoka el personaje que conocemos y amamos. Twitter no ofrece suficientes caracteres para expresar cuánto amamos al personaje y el trabajo que has realizado. ¡Gracias!

Extremely excited to see Rosario Dawson as #AhsokaTano but big shout out to Ashley Eckstein for making Ahsoka the character we know and love. Twitter doesn’t give enough characters to express how much we love the character & the work u have put in. Thank you! #TheMandalorian pic.twitter.com/ucVAnzeYYc — Ahsoka Tano Stan #501 (@NikolaiPCulp) November 27, 2020

Antes de que llegue a live-action, me gustaría agradecer a Ashley Eckstein por dar vida a Ahsoka Tano en la animación para nosotros. Uno de los mejores personajes de Star Wars.

Before she is brought into live action I would like to thank Ashley Eckstein for bringing Ahsoka Tano to life in animation for us. One of the best characters in all of Star Wars. pic.twitter.com/FGM6dZSFmu — 🎒 (@kingbackpackii) November 27, 2020

Ashley Eckstein SIEMPRE será la única Ahsoka Tano y nada NUNCA cambiará eso.

ashley eckstein will ALWAYS be the one and only ahsoka tano and nothing will EVER change that #AhsokaTano pic.twitter.com/gbXwdZ6K0H — kennedy (@darthsokas) November 27, 2020

Gracias, Ashley Eckstein, por darnos uno de los mejores personajes de Star Wars de todos los tiempos y mostrar a tantas chicas jóvenes, incluyéndome a mí, que pueden ser caballeros jedi. estoy asombrada por tu talento, amabilidad y positividad.

thank you, ashley eckstein, for giving us one of the greatest star wars characters of all time and showing so many young girls, including me, that they can be jedi knights. i’m in awe of your talent, kindness, and positivity 🧡🤍💙 pic.twitter.com/oGiMydiaBq — sarah ✡︎ ceo of jedi leia ✧ (@amidalasjedi) November 27, 2020

Pienso que Rosario Dawson hizo un gran trabajo como Ahsoka, pero desearía que Ashley Eckstein también pudiera interpretarla en live-action.

I thought Rosario Dawson did a great job as Ahsoka but I wish Ashley Eckstein could’ve player her in live action too😞 pic.twitter.com/5v3KtuULwf — Nick (@Verybiasedfan) November 27, 2020

Ahsoka estuvo increíble en ese episodio, pero le faltaba algo. Ese algo era Ashley Eckstein.

Ahsoka was amazing in that episode but she was missing a little something. That something was Ashley Eckstein pic.twitter.com/wTPtZfJ3Z1 — Jewel (@greenblue86) November 27, 2020

Hoy estamos entusiasmados con la Ahsoka Tano en live-action, pero quiero agradecer a Ashley Eckstein por darle vida a Ahsoka y siempre poner el mejor esfuerzo para nuestra #AhsokaTano.

#TheMandalorian We're hyping up about live action Ahsoka Tano today but I wanna thank @HerUniverse for bringing Ahsoka to life and always putting the best effort for our #AhsokaTano . pic.twitter.com/EIljBPCHFc — #ThankYouAshleyEckstein (@nausic___aa) November 27, 2020

A diferencia de Eckstein, la actriz encargada de dar vida a Bo-Katan en The Clone Wars y Rebels, Katee Sackhoff, sí apareció en la versión live-action de su personaje en The Mandalorian. Quizá por ello Ashley se sienta un poco triste, pues en marzo, tras el anuncio de que Dawson interpretaría a Ahsoka Tano, publicó en su Instagram este conmovedor mensaje:

La semana pasada se liberó un rumor sobre la presencia de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian. [...] La verdad es que no estoy involucrada en The Mandalorian. No puedo responder sobre algo de lo que no soy parte. Soy una actriz y he actuado en todo tipo de medios: películas y series live-action, teatro, doblaje, conducción, y durante 14 años ha sido mi sueño interpretar a Ahsoka en todas sus formas… Continuaré siendo agradecida con las oportunidades que contribuyan a crear historias para ella, y siempre estaré feliz de ver que su legado continúe. Solo soy un miembro de un increíblemente talentoso equipo de personas que han traído a Ahsoka Tano a la vida.

