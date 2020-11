Johnny Depp podría ser Homero en la serie de Los Locos Adams, de Tim Burton

El mes pasado se dio a conocer en una exclusiva de Deadline que Los Locos Adams regresarán a la pantalla en forma de serie de televisión. La noticia ya era llamativa por sí sola porque ¿quién no recuerda las películas del famoso clan? y además con tanto remake ya venía siendo tiempo de que esta familia regresara a nuestras vidas, pero lo que hizo que la información sea mucho más atractiva fue el hecho de que quien va a estar involucrado en el proyecto es nada más y nada menos que Tim Burton. Sí, el director de El Joven Manos de Tijera - 91% y El cadáver de la novia - 83%; virtualmente en único nombre que se nos podría ocurrir para una producción como esta.



El maestro del terror romántico está abordando un proyecto a gran escala en línea con sus trabajos anteriores. Según el mismo medio, Tim Burton está en negociaciones para convertirse en el próximo director de la nueva adaptación televisiva de Los Locos Adams, con la posibilidad de también ser uno de los productores. La obra de 1938 del caricaturista Charles Addams ya se había apoderado de la pantalla chica gracias a la serie de 1964, con John Astin y Carolyn Jones a bordo como Homero y Morticia Addams respectivamente. Si bien el éxito de la espantosa familia sigue presente, independientemente del tipo de adaptación, no se puede pedir a un director mejor que Tim Burton para que tome las riendas.



Sin embargo, todo el proyecto podría incluso ser mejor de lo que esperamos por ahora gracias a un rumor compartido por Small Screen en el que se menciona al actor Johnny Depp como el candidato para interpretar a Homero. De acuerdo con este medio, el protagonista de la saga de Piratas del Caribe ya estaría en conversaciones para llevarse el codiciado rol protagónico en la nueva aventura de Burton, la cual será la primera que el cineasta haga para televisión, lo cual es parte importante del por qué esta noticia ha dejado a todos emocionados, tanto a sus fans de toda la vida como de aquellos que son más casuales cuando se trata de ver sus películas.





Luego del anuncio de la serie, muchos se volcaron a Internet para preguntarse quiénes podrían ser los nuevos actores en interpretar a los famosos personajes de este material y desde el comienzo la opción favorita de muchos fue, como no podía ser de otra manera, Johnny Depp. Este actor se caracteriza por su versatilidad al momento de convertirse en personajes, como claramente se puede ver en su filmografía, y además es un habitual colaborador de Burton, por lo que la decisión de contar con él nos parece lógica.



La familia Addams, que apareció por primera vez en la revista New Yorker en la década de 1930, y su extraño estilo de vida no han envejecido ni un poco. Morticia, Homero, sus dos hijos y su séquito único continúan haciendo reír y estremecer a los fanáticos. Pero para esta nueva adaptación televisiva, MGM Studios quiere centrar la acción en torno a Merlina, la hija, ahora más adulta y tratando de encajar en el mundo moderno. Mientras que en 1964 fue Lisa Loring quien interpretó al personaje, la más icónica de los miércoles sigue siendo la versión de Christina Ricci, en las películas de Barry Sonnenfeld que se estrenaron en 1991 y 1993.





La niña de trenzas oscuras y mirada impasible, gran aficionada de hacer bromas maquiavélicas a su hermano, se robó el corazón del público gracias en parte, por supuesto, a la actuación de Ricci y lo bien que encajó en ese papel. Si nos dejamos guiar por la nueva información, la próxima serie debería revelar a una joven adulta (o simplemente una adulta) más sádica e ingeniosa que nunca.



Lo que aún no sabemos es dónde terminará la serie, pero es posible que lo haga en el streaming; Deadline menciona que entre los potenciales compradores se encuentra Netflix, así que sabiendo lo mucho que invierte la gran N estamos seguros que no se querrían perder tener a los locos Addams de Tim Burton en su catálogo para complacencia de sus cientos de millones de suscriptores, y Johnny Depp sería la adición perfecta para lo que podría representar un gran éxito a la plataforma que aún lidera el mercado.



