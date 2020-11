Dior mantiene a Johnny Depp como imagen de su fragancia a pesar de la polémica con The Sun y Amber Heard

Luego de que Johnny Depp (Mortdecai - 12%, En el Bosque - 76%, Piratas del Caribe - 67%) perdiera el juicio por difamación contra el periódico británico The Sun, que en un artículo lo señaló como ‘golpeador de esposas’ por la tormentosa relación que mantuvo con su ex esposa Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%, London Fields - 0%), el actor ha perdido grandes contratos y es probable que su situación se complique aún más en los próximos meses. Sin embargo, hay una marca que se ha atrevido a mantenerlo como imagen de uno de sus productos; se trata de Dior. (vía The Guardian).

Depp ha sido el rostro de la fragancia Sauvage de Dior desde 2015 y ahora con la derrota del actor en los juzgados británicos, el público pensaba que la marca de moda, al igual que lo hizo Warner Bros., optaría por romper relaciones con el intérprete. No obstante, acaba de salir un nuevo anuncio del producto en el que el protagonista de Piratas del Caribe aparece tocando la guitarra.

A raíz de lo anterior, un portavoz de la Autoridad de Normas de Publicidad dijo a The Guardian que recibieron un total de 11 quejas por el comercial, pues los demandantes consideraban que el actor no debería aparecer luego de que perdió el juicio contra The Sun y se demostró que sí abusó violentamente de su ex esposa durante su relación.

Luego de su derrota, Depp recibió la orden de pagar al periódico británico una cantidad inicial de £630,000 en honorarios legales. Asimismo, se rumora que el actor recibió entre tres y cinco millones de dólares por el anuncio de Sauvage, por lo que para algunos expertos en relaciones públicas y publicidad como Mark Bokowski sería importante que Dior cortara relaciones con el actor para que pague su deuda (vía The Guardian).

Creo que sería sensato que Dior cortara los vínculos con Depp. Cualquier cosa se puede detener presionando un botón si realmente lo desean.

A pesar de lo anterior, los fanáticos de Depp comenzaron en redes sociales el movimiento #Justiceforjohnnydepp y han estado publicando mensajes de apoyo al actor. A partir de esto, cuando se dieron cuenta de que Dior seguía trabajando con el intérprete, varios de ellos se comprometieron a comprar lociones Sauvage como muestra de apoyo a la marca y al protagonista de Piratas del Caribe.

Desde el fallo que desestimó la afirmación de Depp de que The Sun lo había difamado llamándolo "golpeador de esposas", las búsquedas en internet de Sauvage han aumentado en un 23%, según el sitio web de belleza Cosmetify (vía The Guardian). La colonia es la fragancia masculina más vendida en The Fragrance Shop y está en la lista de los más vendidos en The Perfume Shop.

De esta manera, para Bokowski la estrategia de Dior es seguir apoyando al actor y así hacerse de publicidad, aunque sea mala.

Una marca como Dior no solo está mirando este territorio. La actitud [hacia Depp] en el Reino Unido será muy diferente a la de Europa del Este, por ejemplo. Las marcas esperan una pérdida de memoria a corto plazo y amnesia a largo plazo. Estas empresas de moda viven en su propia burbuja, es como The Devil Wears Prada [película]. Viven en un mundo donde están acostumbrados a enfrentar controversias.

