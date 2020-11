Onyx Equinox, el anime inspirado en el México prehispánico, ya tiene primeras reacciones

Tras una larga espera, Onyx Equinox, el anime inspirado en las culturas maya y azteca, se ha estrenado en Crunchyroll. La producción ambientada en el México prehispánico presentó su primer episodio en la plataforma de streaming dedicada a los fans del anime, y el público conocedor ya está emitiendo sus primeras reacciones sobre el show.

Onyx Equinox sigue la historia de Izel, un joven azteca que está a punto de suicidarse tras el sacrificio ritual de su hermana. Sin embargo, es detenido por un emisario de los dioses, quien le informa que ha sido elegido por ellos para cerrar las cinco puertas del Inframundo y convertirse en el “campeón de la humanidad”. El joven emprende la dura misión no para demostrar el valor de los seres humanos, sino con la esperanza de que su hermana sea devuelta a la vida.

El pasado 21 de noviembre la serie animada estrenó su primer episodio en Crunchyroll. Las primeras reacciones de los fans del anime fueron muy positivas, sobre todo de la audiencia de México, misma que celebró poder ver en una producción de este tipo parte de la historia de nuestro país:

Cabe resaltar que el estudio detrás de Onyx Equinox es Tiger Animation, compañía coreana que ha producido grandes series como Avatar: El Último Maestro Aire y Ben 10. Si bien la serie está ambientada en el México prehispánico, las voces originales se encuentran en inglés. No obstante, a pesar de algunas críticas que señalan que el show es doblado por “colonizadores”, el personaje principal es interpretado por la actriz de color Olivia Brown y en español por Cecilia Guerrero.

