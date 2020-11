Fans de InuYasha están furiosos por el anuncio del doblaje latino de Hanyo no Yashahime

Una parte importante del éxito de una serie se debe a los actores de voz, tanto en su versión original como en el doblaje a otros idiomas, y normalmente la versión que conozcan primero los fans será su favorita. En el caso del anime en Latinoamérica, pocos pueden imaginarse a un Gokú que no sea interpretado por Mario Castañeda, y no aceptarían un doblaje con otros actores. Ahora los fans de InuYasha están furiosos pues se anunció un doblaje para Hanyo no Yashahime, pero no contará con los actores de voz originales.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Hanyo no Yashahime es la secuela de InuYasha y fue anunciada en mayo de este año de forma inesperada. La emoción por volver a ver sus personajes favoritos fue muy grande, ya que desde hace 10 años terminó la serie original con InuYasha: Kanketsu-Hen. El primer episodio fue estrenado en Crunchyroll a principios de octubre y fue bien recibido por el público, pero todos guardaban la esperanza de que si algún día existía un nuevo doblaje en español latino, fuera con los actores de InuYasha.

Para nuestra mala suerte, cuando se anunció que Hanyo no Yashahime tendría doblaje latino, también nos enteramos de que VIZ Media, la compañía que tiene los derechos de la serie, no contrató a ninguno de los actores del primer anime. El elenco principal estaba conformado por Enzo Fortuny como InuYasha; Ana Lobo como Aome; Gabriel Gama como Miroku; Liliana Barba como Sango; Laura Torres como Shippo; y Alfredo Gabriel Basurto como Sesshomaru.

A través de las redes sociales los actores expresaron su decepción; especialmente triste fue el tuit de Ana Lobo, quien dijo tener el corazón roto por la noticia:

Corazón roto en 3, 2, 1... 💚💔



Así es esto . — Ana Lobo (@AnaLobo78) November 25, 2020

También lee: InuYasha: Fans discuten el perturbador romance de Sesshomaru y Rin que podría ser canon en Hanyo no Yashahime

Gabriel Basurto por su parte exculpó a Crunchyroll de esta decisión y en un post de Facebook dijo que, a pesar de todo está feliz de que siga habiendo trabajo de doblaje en Latinoamérica:

Amiguitos: lamento mucho lo que sufre el fandom de un anime (Inuyasha) que tiene tantos años, con las decisiones que toman los clientes (Viz Media) respecto a los cambios de voces. Y eso que yo soy el primero en festejar cuando comparto proyectos (nuevos) junto a colegas de otros países. Nuestros amigos de Crunchy solo son una plataforma y no tienen nada que ver. Para mi, seguirá siendo muy cool que haya mucho trabajo para todos los Actores de Doblaje de Latinoamérica, incluso que nos mezclen; en fin.

Esta no es la primera vez que el doblaje de InuYasha es diferente al del anime, cuando se doblaron las películas fueron otros los actores que interpretaron a los personajes, lo cual fue señalado por Gabriel Gama en una publicación de Facebook que aparentemente ya fue eliminada. Estas fueron algunas de las reacciones de fans en Twitter:

Sin el elenco original no es lo mismo, sin los Inuyashos los personajes no mantienen su esencia.En Japón tienen un profundo respeto por mantener las voces originales y es solo por una razón, ellos ya conocen los personajes, los hicieron suyos. Yo no lo veré ni apoyaré si no están — Brenda Cervantes (@IvetteCGuerrero) November 25, 2020

Me niego a que Inuyasha sea interpretado por otro que no sea Enzo Fortuny.

Me niego a que Aome sea interpretada por otra que no sea Ana Lobo.

Me niego a que Sesshomaru sea interpretado por otro que no sea Gabriel Basurto.#Inuyasha#HanyoNoYashahime #queremosalosinuyashosenHNY — Andrea Aldave (@AndreaAldavec) November 26, 2020

Es un insulto tanto para los fans como para el elenco original que después de tantos años quieran cambiar el doblaje. #inuyasha pic.twitter.com/1qjxndjFMu — Kim (@Kim30086789) November 26, 2020

Así yo al enterarme que #Inuyasha no será doblado por el elenco original pic.twitter.com/5HimBFZNSe — Andrea Sanchez (@CatSlave29) November 26, 2020

ATENCION GENTE!! #inuyasha es un Anime muy querido en Latinoamérica y la causa de que sea así es por su doblaje hecho en México.



Creo que hablo por todos los Fans al decir que nos gustaría tener las voces originales en español.#queremosalosinuyashosenHNY pic.twitter.com/lkAMJiQ6hP — 𝖶 𝖤 𝖫 𝖢 𝖮 𝖬 𝖤 !! InuYashos En HNY !! (@Welcome_Fere) November 26, 2020

Ala ala, #Inuyasha se ha vuelto tendencia después de que anunciaron doblaje para #HanyoNoYashahime



Pd.: Yo sí quiero al elenco original para el primer cap💔 Si respetaron el cast original en Japón y Estados Unidos, porque en Latinoamérica no? #HanyoNoYashahimeEnLatinoamerica pic.twitter.com/rw4kC5sZqP — Elisa Mijangos (@migo_elisa) November 26, 2020

No obstante, los fans no se han dado por vencidos y ya iniciaron una petición en Change.org que lleva más de 12 mil firmas. Puedes firmarla en este enlace. En la petición podemos leer que Viz Media contrató a los actores originales del doblaje en inglés, por lo que reclaman que se haga lo mismo con el doblaje latino. Desafortunadamente las peticiones de Change.org han demostrado no ser muy útiles para convencer a nadie, pero al menos demuestra la fidelidad de los seguidores de InuYasha hacia el elenco de voces original.

Hanyo no Yashahime estrena un capítulo por semana en Crunchyroll y este próximo sábado 28 de noviembre llegará “La felicidad de Meioju en el próximo mundo”. A pesar de la decepcionante noticia de que no escucharemos a Enzo Fortuni y Ana Lobo discutiendo otra vez, tendremos el placer de seguir disfrutando de la historia creada por Rumiko Takahashi que ha cautivado a varias generaciones.

No te vayas sin leer: Creadora de InuYasha dice que Attack on Titan y Beastars la impresionaron