2020 será el primer año sin una película del MCU en una década

A estas alturas del 2020 ya nada nos sorprende. Con una pandemia que ha provocado severas consecuencias económicas en la industria cinematográfica y del entretenimiento, era de esperarse que Disney decidiera no arriesgarse y posponer los esperados estrenos de Black Widow y Eternals hasta el próximo año. Este insólito evento marca otro acontecimiento que tiene muy decepcionados a los fans: por primera vez en una década no tendremos un lanzamiento del Universo Cinematográfico de Marvel en cines. Se vale llorar.

Tal como los seguidores de Marvel Studios recuerdan muy bien, el estreno de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% en 2008 marcó el comienzo del MCU y de una exitosa franquicia que ha engordado los bolsillos de la compañía del ratón. Con la excepción de 2009, el estudio ha estrenado películas con éxito todos los años desde aquella fecha, pero el 2020 se ha convertido en otra lamentable excepción debido a la pandemia de COVID-19. Disney se arriesgó al estrenar Mulan - 83% en su plataforma de streaming y Los Nuevos Mutantes - 62% con la poca asistencia en cines, pero decidió reservarse los valiosos filmes de superhéroes hasta el 2021.

La cronología del MCU durante más de una década ha sido la siguiente: Iron Man y Hulk: El Hombre Increíble - 67% en 2008, ningún estreno en 2009, Iron Man 2 - 72% en 2010, Thor - 77% y Capitán América: El primer vengador - 79% en 2011, Los Vengadores - 92% en 2012, Iron Man 3 - 79% y Thor: Un mundo Oscuro - 66% en 2013, Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% y Guardianes de la Galaxia - 91% en 2014, Avengers: Era de Ultrón - 75% y Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% en 2015, Capitán América: Civil War - 90% y Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% en 2016, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%, Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Thor: Ragnarok - 92% en 2017, Pantera Negra - 90%, Avengers: Infinity War - 79% y Ant-Man and the Wasp - 85% en 2018 y Capitana Marvel - 60%, Avengers: Endgame - 95% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82% en 2019.

Durante todo este tiempo se ha vuelto evidente que Marvel Studios produce y lanza contenido de calidad rápidamente. Con todo y las polémicas críticas del aclamado Martin Scorsese al cine de “parque de diversiones”, el MCU ha logrado lanzar 23 películas en tan sólo 11 años, lo que abarca tres fases de narración perfectamente entrelazada. Tomando como referencia la cronología mencionada previamente, los años menos productivos para la compañía fueron el 2009, el 2010 y el 2012.

La última aventura del Spider-Man de Tom Holland concluyó exitosamente la Fase 3 del MCU el 2019, un año que representó uno de los más sustanciosos para la compañía del ratón. Todo ha sido muy diferente desde que dio inició el 2020, con el final de la famosa saga de la Guerra de las Galaxias Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% convirtiéndose en un fracaso para Disney y la llegada de una pandemia que golpeó a la empresa tanto en sus parques temáticos como en sus estrenos programados en cines.





Black Widow debía estrenarse el 1 de mayo y Eternals el 6 de noviembre de este año. La situación cambió con la pandemia y la última aventura de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) pasó a tomar la fecha del filme que tendrá como protagonista a Angelina Jolie. Un reporte reciente cortesía de Deadline confirma que esto tampoco sucederá y tendremos que esperar hasta el 7 de mayo de 2021 para el lanzamiento de Black Widow y al 5 de noviembre para el estreno de Eternals.

Si bien el 2020 se convertirá en el primer año en el que el MCU no estrene un filme de la franquicia, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings continúa programada para el 2021, con lo que obtendríamos el cuarto año en la historia de Marvel Studios en el que lanzará tres filmes.

Definitivamente han sido noticias decepcionantes para los fans, pero no todo está perdido. A finales de este año tendremos la llegada de la serie WandaVision a la plataforma de streaming de Disney Plus. ¡Sin duda la aguardamos con ansias!

