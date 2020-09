Black Widow y Eternals se retrasan hasta 2021

Una vez más, la pandemia juega chueco a los fans de Marvel. Si bien la franquicia continuará este año en televisión, no lo hará en los cines. Esto ya que se ha confirmado que Black Widow dirigida por Cate Shortland, y Eternals de Chloé Zhao, las dos cintas de la saga que iban a llegar en 2020 han sido retrasadas un año completo respecto a las fechas en las que originalmente estaban programadas antes de que el Covid hiciera de las suyas en todo el planeta.

De acuerdo con Deadline, Black Widow y Eternals llegarán hasta 2021. La primera película, será estrenada el 7 de mayo, mientras que la adaptación de la obra del legendario Jack Kirby llegará el 5 de noviembre. Esto empuja, consigo, todo el calendario de lanzamientos de Marvel, el cual se retrasará un año. Por lo menos, esa es la nueva esperanza de Disney, ya que en tiempos del COVID-19 nada es verdaderamente cierto en cuanto a fechas.

La decisión llega también a casi un mes del estreno de Mulan - 83% en una estrategia mixta. El filme de Niki Caro llegó en formato digital por un costo de 30 dólares a ciertos mercados y en otros, muy contados, a salas de cine. Aunque los resultados de sus ventas en línea no han sido revelados, hay mucha especulación sobre si el fracaso o triunfo de dicho movimiento iba a impactar en la forma de lanzar las esperadas cintas de Marvel.

El hecho de que Black Widow y Eternals se retrasen todo un año podría indicar que Disney no se siente con la confianza de poder capitalizar ambos estrenos de forma digital o con un estreno escalonado como ha sucedido, por ejemplo, con Tenet - 83%, filme que gracias a la estrategia de Warner Bros. pudo, de menos, recuperar la cifra estimada de su presupuesto. ¿Qué significa esto para otros lanzamientos? Enseguida les contamos.

Aunque la saga de superhéroes no llegará este año, Soul, la nueva entrega de Pixar, sí verá un lanzamiento en cines programado para el 20 de noviembre de este año y será competencia directa de No Time to Die, la vigésima quinta entrega de James Bond, claro esto solamente si Universal no decide también retrasar una vez más la cinta de acción que también tuvo un costoso presupuesto, lo que podría ponerla en riesgo.

Otros retrasos significativos y esperados de Disney son el remake de Amor sin Fronteras de Steven Spielberg. El musical iba a llegar en diciembre de este año, pero igualmente se ha optado por mandarlo hasta el 10 de diciembre de 2021. Seguramente, esto es un movimiento por permitirle estrenar con completa normalidad, suponiendo que para entonces la pandemia haya sido superada, y pueda competir en la temporada de premios al mismo tiempo que ganar mucho dinero en taquilla.

Con Marvel en jaque, por lo menos en cines, lo único que los fans de la firma de historietas podrás esperar este año es el lanzamiento de la serie WandaVision, que está confirmada para llegar a Disney Plus antes de terminar el 2020. El show sigue a otra vengadora, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) conforme queda atrapada en una dimensión alterna, por causas desconocidas, en la que parece vivir una vida perfecta junto a su fallecido amante, el androide Vision (Paul Bettany).