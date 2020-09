Mulan: Las primeras proyecciones podrían haber sobreestimado las ganancias de Disney

Hace una semana, 7Park Data, firma de investigación de análisis de datos, dio a conocer que, según sus estimaciones, Mulan - 83%, el nuevo remake live-action de Disney había sido un éxito rotundo para la compañía, con todo y su lanzamiento en streaming y con un costo extra de casi US$30.

La firma reveló que casi el 29% de los hogares estadounidenses que se suscribieron a Disney+ pagaron para ver el filme, recaudando, aproximadamente, US$261 millones en sus primeros días. Sin embargo, recientemente, Brian Lichtenberger, CEO de 7Park Data, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que dichas proyecciones pudieron haber estado muy equivocadas (vía ComicBook.com).

De esta manera, durante unos días, la película dirigida por Niki Caro (Un Refugio Inesperado - 61%, Callas , McFarland, Sin Límites - 80%) fue vista como una mina de oro para Disney. Esto fue bastante bueno para la casa de Mickey Mouse, pues el filme se vio envuelto en la polémica más de una vez, sobre todo por los comentarios de su protagonista, Yifei Liu, quien apoyó la represión en Hong Kong.

A través de un hilo de Twitter, Lichtenberger explicó que, según un nuevo análisis, las proyecciones iniciales sobre la cantidad de ingresos de PVOD que Mulan obtuvo a través de Disney+ pudieron haber sido inexactas.

Los datos que compartimos con Yahoo representan la proporción de la audiencia de Disney+ que transmitió Mulan durante los primeros 12 días de septiembre.

The data we shared with Yahoo represents the share of the Disney+ audience that streamed Mulan during the first 12 days of September 2/ — Brian Lichtenberger (@Brian_7Park) September 19, 2020

En un tuit posterior, Lichtenberger explicó que el tamaño de la audiencia durante estos primeros días de septiembre no es equivalente al tamaño total de la base de suscriptores de la plataforma de streaming de Disney en Estados Unidos, ya que ese periodo de tiempo cubrió días festivos.

El tamaño de la audiencia durante los primeros 12 días de septiembre no equivale al tamaño total de la base de suscriptores de Disney+ EE. UU. En particular, este período cubre el Día del Trabajo y BTS, lo que hace que el tamaño relativo de la audiencia sea menor que los períodos no festivos.

The size of the audience during the first 12 days of September does not equate to the entire size of the Disney+ US subscriber base.



Notably, this period covers Labor Day and BTS causing the the relative audience size to be smaller than non-holiday periods 3/ — Brian Lichtenberger (@Brian_7Park) September 19, 2020

Para darse a entender mejor, Lichtenberger también proporcionó ayuda visual mediante un gráfico en el que se puede ver la participación de la audiencia en la plataforma de streaming durante todo el tercer trimestre y no solo por 12 días.

Para crear una estimación de ingresos, es importante normalizar el tamaño de la audiencia. Para demostrar cómo, corrí nuestros datos durante un período de tiempo más largo. (Puede hacer esto de forma dinámica en nuestro panel de control). El siguiente cuadro muestra la participación de la audiencia en Disney+ durante todo el tercer trimestre:

To create a revenue estimate, it's therefore important to normalize audience size. To demonstrate how, I ran share in our data over a longer period of time. (You can dynamically do this in our dashboard.)



The chart below shows audience share on Disney+ for all of Q3: pic.twitter.com/wMTyZRmuNy — Brian Lichtenberger (@Brian_7Park) September 19, 2020

Finalmente, el fundador de 7Park Data explicó que con este nuevo análisis se puede aplicar el valor de participación de la audiencia, que en el caso de Mulan es de 10.32%, a la base de suscriptores de Disney+ y se multiplica por el flujo premium de US$30.

Ahora podemos aplicar esto a la base de suscriptores de Disney+ en los EE.UU. para llegar a una estimación de ingresos. La participación de la audiencia de 10.32% x US$30 por flujo premium implica ingresos de la siguiente manera (según el tamaño de la base instalada de EE. UU.): 20 m de suscriptores estadounidenses: US$62 millones 25 m de suscriptores estadounidenses: US$77 millones 30 m de suscriptores estadounidenses: US$93 millones

We can now apply this to the Disney+ sub base in the US to arrive at a revenue estimate.



Audience share of 10.32% x $30 per premium stream implies revenue as follows (depending on the size of the US installed base):



20m US subs: $62m

25m US subs: $77m

30m US subs: 93m



6/ — Brian Lichtenberger (@Brian_7Park) September 19, 2020

