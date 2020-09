Mulán: Doble de riesgo de Liu Yifei sorprende por su belleza y dicen que debió ser la protagonista

El remake live-action de Mulan - 83% ha sido un fracaso por muchas razones, pero pocos se quejaron de la apariencia física de la protagonista, Yifei Liu. Las polémicas declaraciones de la actriz acerca de la policía de Hong Kong son tema aparte, sin embargo, la opinión de muchos acerca del casting cambió al conocer a la bella artemarcialista que fungió como doble de riesgo en la película, de nombre Liu Yaxi y cuyas fotografías han comenzado a circular en redes sociales desde hace algunos días.

Liu Yifei besa a su doble, Liu YaXi, en las mejillas. Ahora, necesito una serie Girl’s Love.

Liu Yifei kisses her stunt double, Liu YaXi, on the cheeks. Now, I need a GL series 😂#LiuYifei #Mulan #LiuYaxi pic.twitter.com/iY7EugJHLr — Jen (@CGskeli) September 20, 2020

De acuerdo con Today, la doble de riesgo está muy orgullosa de haber sido parte de Mulan e incluso apareció en fotografías junto a la actriz protagonista, a la que reconoció por haber realizado la gran mayoría de sus escenas de riesgo, pero había ciertos momentos que requerían habilidades que estaban por encima de Yifei, y es ahí donde entraba ella:

Las artes marciales son peligrosas y es inevitable que se utilice un doble de riesgo porque sería demasiado peligroso si los actores hicieran todo ellos mismos.

Liu Yaxi también fue la doble de riesgo de Li Gong en el papel de la bruja Xian Lang, y a través de Twitter podemos encontrar varias fotografías de ella ataviada como Mulán y como Xian Lang, así como videos y reacciones de usuarios que la consideran una mejor opción para haber estado al frente del largometraje que Liu Yifei.

Liu Yaxi, doble de riesgo de Mulan, podría haber pasado como la verdadera Mulan.

Liu Yaxi (刘亚西), Mulan Stunt Double, could have passed as the real Mulan. pic.twitter.com/icIrM9ce1X — 𝙍𝙪𝙨𝙨 (@matagalmaligo) September 19, 2020

La doble de riesgo de Mulan debería haber interpretado a Mulan. Su nombre es Liu Yaxi y su Instagram es _liuyaxi. ¡Es una artista marcial profesional y también es absolutamente hermosa!

Her name is Liu Yaxi, and her Instagram is _liuyaxi. She’s a professional martial artist and she’s also absolutely gorgeous! 💙💙 — shack your winwin (@wayvibo) September 19, 2020

Nada que ver aquí. Solo la muy bonita doble de riesgo de Mulan, Liu Yaxi.

Nothing to see here. Just Mulan's v.pretty stunt double, Liu Yaxi. pic.twitter.com/2tchsElKgG — Austin dont be sad (@sopib0y) September 18, 2020

Tal vez amo a Liu Yaxi (la doble de riesgo de Mulan).

Mayhaps I’m in love with Liu Yaxi (Mulan’s stunt double) 👉🏻👈🏻 pic.twitter.com/EuOXIRrovW — Coco ♡ HAPPY ACE DAY!! ♥️🥧 (@cocopencils) September 20, 2020

Estoy enamorada de Liu Yaxi, la doble de riesgo de Mulan (¡ella también interpretó a la bruja!)

i have a crush on liu yaxi, mulan's stunt double (she played the witch too!) 💞💞💞 pic.twitter.com/wGs7rE0ayp — KSJ1 ✰ (@eleannakyle) September 20, 2020

¿Por qué la doble de riesgo de Mulan no interpretó a Mulan?

WHY IS MULAN'S STUNT DOUBLE NOT THE MULAN pic.twitter.com/5pfFQmyBlF — 나연's Maserati (@thisisnayeon) September 19, 2020

¡Creo que la doble de riesgo de Mulan también podrá interpretar a Mulan! ¡Liu Yaxi también debería actuar!

Mulan's stunt double though ❤

I think, she'll be able to portray Mulan as well! Liu Yaxi should act too! 😊 #Mulan #DisneyPlus pic.twitter.com/OgtjjIsU0q — Kid Valentine ❤️ (@iamKidValentine) September 20, 2020

¡Increíble! ¡Poderosa reina No puedo creer que no sea la actriz principal!

CAN'T BELIEVE SHE'S NOT THE MAIN ACTRESS????!?!! pic.twitter.com/pyb5PaBOlJ — saudagar inai 💅 (@wanaaairish) September 19, 2020

No obstante, a pesar de lo que dicen varios usuarios, la belleza de Liu Yaxi podría haber restado verosimilitud al hecho de que una mujer pudiera pasar por un hombre. De hecho ya es difícil creer que Liu Yifei no sea reconocida como mujer por sus rasgos y su voz forzada, pero las finas características de la doble de riesgo lo harían aún más difícil.

Mulan fue desarrollada a partir de la cinta original animada de 1998 pero se tomó un camino muy distinto, con la excusa de honrar al pueblo chino y a sus tradiciones, lo único que realmente hizo Disney fue complacer al gobierno autoritario del país con la intención de obtener ganancias millonarias, pero entre la pandemia de Covid-19, la piratería y la trama tan sometida al gobierno chino, provocaron que fuera un fracaso en el mercado donde más debía recaudar.

El lado positivo para la compañía es que su lanzamiento en un servicio premium de Disney Plus fue todo un éxito y lograron obtener ganancias superiores a las que tuvo Avengers: Infinity War - 79% en su primer fin de semana de estreno en cines. Para los fans y para aquellos habitantes de China que esperaban la cinta con muchas expectativas, solo queda la decepción.