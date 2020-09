Secuela de Enola Holmes podría ya estar en desarrollo

Enola Holmes - 95% llegó a la plataforma de Netflix ayer por la madrugada y rápidamente se convirtió en la tendencia mundial. La nueva película distribuida por el gigante rojo del streaming cuenta con un reparto de altura y un aventura espectacular diseñada para toda la familia, no hay manera en que el título pueda fracasar o caer en escándalos severos. Pero aunque su estreno es reciente, tal parece que los planes de Enola Holmes son los de una gran franquicia. El director Harry Bradbeer se ha entrevistado con Decider y comenta que una secuela ya se encuentra en conversaciones; hasta la propia Millie Bobby Brown asegura que es algo que debe ocurrir. Advertencia de spoiler.

No te pierdas: Enola Holmes llega a Netflix y el público está encantado con Millie Bobby Brown y Henry Cavill

La película de Enola Holmes está basada en el primer libro de la saga Las Aventura de Enola Holmes, el cual lleva por título El Caso del Marqués Desaparecido. La serie literaria reúne un total de seis novelas: El caso de la dama zurda, El caso del enigma de las flores, The Case of the Peculiar Pink Fan, The Case of the Cryptic Crinoline y The Case of the Gypsy Goodbye, todos publicados entre 2006 y 2010 por Nancy Springer . Millie Bobby Brown y su hermana fueron quienes encontraron los libros y propusieron la adaptación para Legendary, ambas desempeñándose como productoras. Lo de hoy son las franquicias cinematográficas y ellas lo saben muy bien.

Durante su encuentro telefónico con Decider, Harry Bradbeer habló sobre muchos detalles en torno a la producción de Enola Holmes, incluyendo los planes para futuras secuelas. Uno de los personajes que le resultó muy interesante fue la madre de la protagonista, quien desaparece misteriosamente y de manera voluntaria, hecho que motiva a Enola a inmiscuirse en una larga búsqueda; para el final de la película no quedan claras las intenciones de la mujer, sin embargo, el cineasta espera que todo se resuelva en futuras entregas.

Te invitamos a leer: Los estrenos de Netflix en octubre de 2020

Sé bastante, que no puedo hablar. Pero estoy entusiasmado con las otras cosas que se van a hacer. Es un personaje tan extraordinario que vamos a desenterrar algunos secretos más sobre ella. Si volvemos, quedan muchos problemas en esta familia disfuncional. Creo que siempre se apoyará en una precisión histórica real, sobre la historia de la constitución y el desarrollo de nuestra democracia. Y de los derechos humanos, no solo los derechos de las mujeres. Creo que es un tema muy maduro para explotar. Si tienes una película de aventuras que tiene algo moral para decir, creo que eso realmente la enriquece y la hace más nutritiva.

El director concluye diciendo: "Hay conversaciones [sobre la secuela]. Realmente no puedo habar. ¡Sería una locura por mi parte decirlo! Creo que nos encantaría, si sucediera". Con tantos libros en la saga, es obvio que el futuro estará lleno de Enola Holmes. Por su parte, Millie Bobby Browen se entrevistó recientemente con ScreenRant y está muy convencida de que la historia debe continuar; Enola Holmes se ha convertido en uno de los personajes de su vida (por el momento un poco debajo de Eleven de Stranger Things - 96%)

Sí, hay más de la historia que contar. La historia aún no ha terminado. Ella no ha crecido, no hay conclusión. Creo que siempre será alguien que siempre está evolucionando, pero definitivamente hay más para mostrar en la pantalla. A Harry y a mí nos encantó trabajar juntos, así que esto tiene que suceder. Harry, tenemos que enviar un correo electrónico.

¿Durante cuántos años veremos a Enola Holmes en películas? Hollywood ha sido insistente con las franquicias cinematográficas y la historia de la detective adolescente luce como una buena mina de oro.

También puede interesarte: Netflix cancela The Dark Crystal: Age of Resistance tras una temporada