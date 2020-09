Enola Holmes llega a Netflix y el público está encantado con Millie Bobby Brown y Henry Cavill

Enola Holmes - 92%, protagonizada por Millie Bobby Brown ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y algunos usuarios han madrugado (o pasado la noche en vela) para mirar la nueva película de la estrella juvenil del momento. Las noticias sobre la llegada de esta cinta se revelaron muchos meses atrás, pero solo hoy tendremos por fin la oportunidad de disfrutar con las aventuras de la más pequeña de los hermanos Holmes. Algunas personas que ya vieron el título están compartiendo sus opiniones en redes y destacan por ser positivas y muy entusiastaS. A continuación te presentamos todos los detalles.

La sinopsis de Enola Holmes nos indica que en el día de su cumpleaños 16, la protagonista se despierta y descubre que su madre se ha marchado sin dejar rastro, dejando a su paso un inquietante compendio de regalos, pero sin una señal sobre por qué lo ha hecho o a dónde ha ido. Tras vivir una infancia despreocupada Enola se encuentra repentinamente bajo el cuidado de sus hermanos Sherlock y Mycroft, ambos decididos a enviarla a una escuela para señoritas. Por supuesto que ella se niega a cumplir tales designios y escapa para buscar a su madre en Londres. Pero cuando su viaje la encuentra enredada en un misterio que rodea a un joven lord fugitivo, Enola se convierte en una superdetective por derecho propio, burlando a su famoso hermano mientras desentraña una conspiración que amenaza con retrasar el curso de la historia.

En Enola Holmes tenemos a Millie Bobby Brown en el papel principal, una actriz que poco a poco ha ido labrándose una carrera en Hollywood y al día de hoy muy pocas chicas actrices de su edad son tan reconocidas en la industria. Pero además de Millie, también contamos con los talentos de un par de actores muy queridos, Henry Cavill, quien interpreta al propio Sherlock Holmes, y Sam Claflin, en el rol de Mycroft Holmes, el más severo de los hermanos. Esta lista de grandes estrellas es una apuesta segura para Netflix, por lo que Enola Holmes con toda certeza llegará al número uno del top mundial el día de hoy y el resto de la semana.

Enola Holmes está basada en la serie de novelas juveniles escritas por Nancy Springer , por lo que el personaje no es realmente canon en los relatos de Arthur Conan Doyle . Pero sin importar lo anterior, las reacciones del público en redes señalan a la joven Enola como una gran heroína feminista, y un modelo a seguir para todas las chicas adolescentes del mundo; incuso hay quienes están deseando mirar una secuela, aunque Netflix no ha comentado nada sobre el tema. Será necesario un gran éxito para que la empresa tome la decisión de distribuir más películas sobre el personaje.

A pesar de ciertos tropiezos legales a causa de la demanda impuesta por Conan Doyle Estate, surgida por aparentes violaciones a los derechos de autor, Enola Holmes tiene lo suficiente para triunfar hoy y convertirse en tendencia mundial. Solo el tiempo nos dirá si las aventuras de la joven detective se convertirá en franquicia de Netflix, algo muy conveniente en los tiempos que corren. A continuación te presentamos las reacciones del público.

Mira lo que has hecho Netflix, ahora necesito una película completa con Henry Cavill como Sherlock.

Enola Holmes es la mejor película que he visto en todo el año. Me hubiera encantado esto en el cine, pero entiendo por qué eligieron un lanzamiento de #Netflix. Podría haber sido confundido con una película para niños. Con mucho gusto pagaría un buen dinero para ver la siguiente en el cine.

El papel de Enola Holmes no podría haber sido interpretado por una actriz al azar solo porque dicha actriz tiene que ser agradable para el público cuando Enola rompe la cuarta pared. Millie Bobby Brown parece cumplir con las expectativas, pero todavía no entiendo exactamente por qué.

Mi mamá está muy impresionada con la película de Enola Holmes. También me gustó. Pero desearía que se exploraran más algunos temas. Como los planes de su madre. Esto podría haber creado un conflicto mayor para Enola. Pero el arco de la historia de su madre fue SÓLO una herramienta para que Enola se "encontrara a sí misma". Nada mas.

Acabo de ver Enola Holmes ¡ME ENCANTÓ! Tengo debilidad por Henry Cavill y verlo como un hermano orgulloso fue increíble... ¡Y ni siquiera hablemos de Milli, que acaba de romperlo!

Enola Holmes es exactamente lo que debe ser. Un misterio encantador del siglo XIX que es divertido para toda la familia, con un mensaje importante que es demasiado relevante para esta época. ¡Millie Bobby Brown y Henry Cavill lo hacen absolutamente bien!

Sí, esta película fue increíblemente asombrosa. Enola Holmes lo logró.

Ay que me ha gustado muchísimo #EnolaHolmes 🥺🥺🥺 — White Wolf (@LightwoodAna) September 23, 2020

Soy llanto,acabo de terminarla, que orgullo me da mi chiquita😭 #EnolaHolmes pic.twitter.com/hk2WrOwjq8 — Innti (@titi_inti) September 23, 2020

enola es uno de los personajes más fuertes, inteligentes y hermosos que ví 🥺 estoy muy feliz de que el cine nos haya dejado personajes femeninos icónicos, creo que enola es ahora uno de los personajes que puede servir como inspiración para todas las chicas #EnolaHolmes pic.twitter.com/c4t3byJQBv — mar leer fijado (@mcyfieId) September 23, 2020

Me ha gustado mucho y el cast es maravilloso. Me ha dado awae vibes, la fantasía que sería ver a Anne y Enola juntas.



“My life is my own. And the future is up to us.” #EnolaHolmes — 𝐁𝐞𝐥𝐞𝐧. (@jdobslights) September 23, 2020

