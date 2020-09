Directora de The Farewell critica que Ron Howard dirija la biopic del pianista chino Lang Lang

Las películas biográficas sobre destacadas personalidades de la industria musical han dejado grandes frutos como Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury - 51%, Rocketman - 83% y la reciente cinta galardonada a Mejor Actriz para Renée Zellweger, Judy - 79%. Al tener gran recibimiento con el público y la crítica, más historias de este tipo se confirman cada mes. De hecho una nueva biopic está en desarrollo y explorará la vida y obra del pianista chino Lang Lang, con Ron Howard a la cabeza del proyecto. Sin embargo, la directora china Lulu Wang se ha pronunciado en contra de que sea él quien lidere la producción de dicho filme, haciendo hincapié en que alguien de descendencia china debería estar a cargo.

La cineasta, quien se ha destacado por su cinta The Farewell - 92%, hizo uso de sus redes sociales para publicar un tuit sobre la decisión que se tomó al contratar a Howard. Wang destacó que por cuestiones demográficas y de sensibilidad, era mejor que un director más allegado a la cultura del fallecido concertista de piano fuera quien tomara las riendas de la historia. Mencionó que no se trata de ella postulándose para dirigirla y que quiera quitarle el trabajo al también director de En El Corazón Del Mar - 43%, sino que se trata de honrar la trayectoria de Lang Lang y que esté bien representada sobre todo por el contexto de la historia:

I'm not saying this because I want to direct this movie. I do not. I just don't think these are the artists to grapple w/ the cultural specificities of Northeast China where Lang Lang (and my family) are from. Or w/ the cultural aspect of the physical violence in his upbringing.