Game of Thrones: precuela House of the Dragon llegará en 2022

La sangre y el fuego próximamente llegarán a HBO. Tal como se nos había revelado hace unos meses, Game of Thrones - 59% continuará con un grupo de spin-offs que llegarán a la aclamada cadena. Uno de ellos es House of the Dragon, la precuela de la historia principal del show original que contará la vida de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros por 300 años hasta su terrible caída a manos de una revolución. Y ya sabemos para cuándo la podemos esperar en nuestros televisores.

En entrevista con Deadline, el presidente de HBO, Casey Bloys, ha confirmado que House of the Dragon, el primer spin-off de Game of Thrones, llegará hasta el año 2022. Aunque no entró en detalles, ya habíamos escuchado hace unas semanas rumores de que el casting había comenzado. Claramente, la emergencia sanitaria representa un reto para el desarrollo de la serie y el de muchas otras que la cadena tiene en producción, aunque seguramente jamás debimos pensar que llegaría mucho más pronto.

Esta nueva serie, a diferencia de la primera que se desarrolló y fue cancelada tras un piloto, recibió una orden directa a series. Esto quiere decir que, incluso sin ver el primer episodio, HBO decidió que había mucho potencial en ella y por eso dio luz verde de golpe a toda una primera temporada. Probablemente, esto se debe a que el autor de las novelas en las que esta franquicia está basada, George R.R. Martin , tiene todo un libro sobre la familia domadora de dragones.

La fecha tentativa para 2022 no es una mala elección. No solamente permite que el show tenga la oportunidad de filmar a lo largo del año que viene, sino que da también suficiente distancia, de unos tres años, respecto al final de la propia Game of Thrones - 59%, el cual fue divisivo entre los fanáticos y la crítica. Tomarse su tiempo en preparar la esperada secuela no debería más que reconfortar a los seguidores de que no se está tratando, o por lo menos no únicamente, de explotar comercialmente la saga.

Pocos detalles han sido confirmados sobre la trama. La historia de la casa Targaryen es muy larga, pues originalmente estos personajes conquistaron los reinos de Westeros bajo el mando del rey Aegon I y su dragón Balerion y dominaron ese territorio por 300 años antes de los eventos de la serie original. Los rumores, sobre la búsqueda del elenco, apuntan a que no veremos esa conquista sino que retomaremos la historia de la realeza unas generaciones después y la protagonista sería la reina Rhaenyra Targaryen.

Las peleas e intrigas dentro de esa casa y sus guerras civiles parecen un material perfecto para continuar con los temas que hicieron de Game of Thrones - 93% unos de los shows más exitosos de la historia de la televisión. Lo más interesante de esta precuela es que presume la existencia de más de tres dragones y peleas con lo mismo lo que sumará un gran espectáculo para los fanáticos del género fantástico.

La paciencia, al parecer, será la mayor virtud de los fans de la saga, pues no sólo habrá que esperar hasta 2022 para ver House of the Dragon sino que también están esperando la llegada de la anticipada nueva novela de la saga, Winds of Winter, la cual el buen Martin sigue trabajando y la cual es la penúltima entrega de la historia en las páginas y, por lo tanto, quizá una de las obras literarias más esperada de la década.

