BoJack Horseman: Will Arnett tiene la reacción perfecta al resultado de los Emmys 2020

A lo largo de seis temporadas BoJack Horseman - 94% cautivó a los fans con su conmovedora historia sobre un caballo ex-estrella de TV que no logra salir de la depresión y de una vida autodestructiva; no obstante, sin importar su calidad y legado, no fue reconocida en los Premios Emmy. Este 2020 se encontraba nominada por su penúltimo capítulo, “The View From Halfway Down”, y perdió ante el capítulo “The Vat of Acid Episode”, de Rick and Morty - 100%.

También te puede interesar: Capítulo de BoJack Horseman es uno de los tres mejor calificados de la historia



El resultado fue decepcionante para muchos fanáticos y los espectadores que no toman posturas definitivas por adherirse a cierto fandom deben admitir que se trató de una injusticia, "The View From Halfway Down" es uno de los episodios más impactantes no solo en una serie animada, sino en la televisión en general, mientras que “The Vat of Acid Episode” solo es un capítulo más de Rick y Morty, igual de ingenioso y gracioso que el resto pero sin acercarse remotamente a la profundidad del penúltimo episodio de BoJack Horseman.

Sin embargo Will Arnett (La Gran Aventura Lego - 96%, Las tortugas ninja - 22%, Jóvenes Titánes en Acción: La Película - 83%), quien puso su voz a BoJack desde la primera temporada, no está decepcionado por el resultado de los Emmys 2020, parece que tomó la situación con humor y con seriedad al mismo tiempo. Quien haya visto BoJack Horseman recordará que en la tercera temporada el protagonista anhela ganar un Óscar y cuando se anuncia que fue nominado descubre que eso no llena el vacío que siente en su interior, y peor aún, poco después descubre que ni siquiera fue nominado al Óscar realmente.

Además de lo anterior, toda la serie está ambientada en Hollywood y expone la doble moral de la industria del cine y la TV; desde su segunda temporada habló sin tapujos del acoso sexual, años antes de que el #MeToo apareciera, y después criticó que las series y películas normalicen actitudes nefastas al hacernos sentir empatía por los cretinos. Por ello, no haber ganado un Emmy le pareció a Arnett algo perfecto:

Bojack Horseman nunca ganó un Emmy ... y creo que es perfecto.

Bojack Horseman never won an Emmy... and I think that’s kinda perfect. — Will Arnett™ (@arnettwill) September 20, 2020

También te recomendamos: Por qué BoJack Horseman es una de las mejores series de la década (según la crítica)

BoJack Horseman tal vez es una obra que está más allá de los premios, ya tiene el reconocimiento de la crítica que la colocó en numerosas listas de las mejores series de la última década; reseñas la describen como la serie más humana, a pesar de ser protagonizada por animales, y cuenta con millones de fans. El show nunca necesitó el reconocimiento de una academia.

Raphael Bob-Waksberg , creador de BoJack Horseman, reflexionó sobre “The View From Halfway Down” hace algunas semanas en entrevista con Forbes y dijo que se trató de un episodio bastante importante para todo el equipo:

De alguna manera, es el clímax y la combinación de toda la serie hasta este punto; realmente se basa en todo lo que vino antes. Si has visto la serie completa, adquiere una enorme cantidad de peso y poder porque has emprendido este viaje con este personaje y realmente entiendes por lo que está pasando.

No te vayas sin leer: Creador de BoJack Horseman dice que lo mejor de la serie es cómo ha ayudado a las personas



En esa entrevista el showrunner también comentó que recibió comentarios felicitándolo porque el final de la serie no romantizó el suicidio, lo cual queda más que demostrado por el poema que lee Secretariat y por las últimas palabras de Diane a BoJack, mucho más motivadoras que todas las frases mediocres de superación personal que abundan.

El tiempo confirmará que BoJack Horseman es un retrato sincero y sensible de la experiencia humana que va más allá de la comedia llena de clichés, por lo que un premio más o un premio menos no es importante.