Capítulo de BoJack Horseman es uno de los tres mejor calificados de la historia

Una de las series más grandiosas de nuestro tiempo, que ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público, es BoJack Horseman - 94%, y hace apenas dos semanas fuimos testigos de la última temporada que nos trajo uno los mejores capítulos de su historia (algunos lo consideran el mejor), que ahora se encuentra entre los 3 mejor calificados en la historia de IMDb (Internet Movie Database).

También te puede interesar: BoJack Horseman | Los momentos más tristes y conmovedores de la serie





En sitios como Rotten Tomatoes, Metacritic y Tomatazos podemos comprobar que BoJack Horseman recibió una excelente acogida por parte de la crítica igual que las temporadas anteriores, pero es en IMDb donde podemos ver lo que opina el público, ya que el sitio tiene la mayor cantidad de usuarios que califican películas y series.



Producciones como Breaking Bad - 100% y Game of Thrones - 59% se cuentan entre las favoritas de la audiencia, pero solo hay tres casos donde el episodio de una serie alcanza la calificación perfecta. Game of Thrones tiene dos capítulos en el top 10, “Hardome” y “Battle of the Bastards”, el episodio 8 de la quinta temporada y el episodio 9 de la sexta temporada respectivamente, con 9.9 de calificación cada uno.





Los únicos tres casos que nos muestra IMDb con calificación perfecta son “Ozymandias”, el episodio 14 de la quinta temporada de Breaking Bad; “Hero”, el episodio 17 de la tercera temporada de Attack on Titan; y “The View from Halfway Down”, el episodio 15 de la sexta temporada de BoJack Horseman.

También te recomendamos: Las mejores series de 2019 según la crítica

Quienes hayan visto el capítulo mencionado saben que es uno de los más oscuros y profundos de toda la serie, pues lo que vemos tiene lugar en la mente del protagonista, quien se encuentra entre la vida y la muerte. Los temas esenciales del show como el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad y la depresión son abordados en un clímax que deja con el corazón roto y la boca abierta a más de uno.

A lo largo de seis temporadas, BoJack Horseman lleva al espectador por un viaje a las emociones humanas que otras historias no se atreven a tratar, o no lo hacen con la debida profundidad y seriedad. A pesar de que la primera temporada dejó la impresión en algunos críticos y espectadores de que se trataba de una serie con humor para adultos como Padre de Familia o South Park, las siguientes temporadas demostraron que se trataba de algo mucho más especial.



Al tener como protagonista a un actor de Hollywood frustrado, muchos pensarían que es difícil sentirse identificado con BoJack o con los otros personajes que lo rodean, pero son las emociones humanas las que nos atrapan y nos hacen sentirnos parte de esa historia protagonizada por humanos y animales antropomórficos.



Para aquellos que hayan visto BoJack Horseman, saben que el título del penúltimo episodio se debe al poema que recita Secretariat. El creador del show, Raphael Bob-Waksberg , comentó en entrevista con Vulture que siempre tuvo en mente hacer este capítulo:

Antes de que supiéramos que esta sería nuestra última temporada, había querido hacer un episodio del sueño de una cena con todos los personajes que habían muerto. No sabía muy bien qué quería hacer con él o hacia dónde se estaba desarrollando o si BoJack obtendría algo de este sueño o lo que significaba, pero pensé que sería una forma genial de hacer un episodio.

No te vayas sin leer: Las 10 mejores películas de Studio Ghibli que llegarán a Netflix

El guionista de “The View from Halfway Down” fue Alison Tafel, también autor del poema que dice en sus versos finales:



I really should have thought (Realmente debí haber pensado)

About the view from halfway down (acerca de la vista a la mitad del camino)

I wish I could have known (desearía haber sabido)

About the view from halfway down (acerca de la vista a la mitad del camino).