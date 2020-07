Kim Kardashian recuerda que Kanye West tiene un trastorno mental y pide comprensión

Kim Kardashian y Kanye West conforman una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo. Ambos se casaron en 2014 y documentaron bastante bien el suceso a través del show Keeping Up with the Kardashian; ella una empresaria de gran éxito y el un artista con millones de seguidores, su fortuna y alcance entre los medios es envidiable, sin embargo, como todas las familias, en estos momentos se enfrentan a una complicada crisis que tiene que ver con la salud de Kanye. Ante los controvertidos episodios del rapero en los últimos días, Kim ha publicado un comunicado a través de redes en el cual solicita la máxima comprensión para su esposo y los suyos.

Kanye West padece trastorno bipolar, enfermedad mental que produce cambios radicales en el estado de ánimo. Desde hace varios años hemos observado los complicados episodios de Kanye a través de múltiples formas: en eventos de talla mundial, programas o redes sociales; en los últimos días fuimos testigos del extraño rally en el que fue protagonista por sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos, además, anteayer publicó una serie de tuits polémicos en los que ataca a Kim y a otras personalidades de la farándula, asegurando que protegerá a sus hijos ante cualquier mala intención; no pasó mucho tiempo para que borrara todo el material de su perfil.

Para sus más de 180 millones de seguidores en Instagram, Kim Kardashian ha emitido un largo comunicado en vista de los acontecimientos de los últimos días que tienen a Kanye West en el centro de la noticia. La empresaria decidió permanecer en silencio durante mucho tiempo con el objetivo de desviar la atención de los medios, pero tal parece que la situación se ha transformado en algo insostenible. En varias historia de la red social informa sobre el estado de la situación y pide comprensión, tanto de los paparazzi como de sus seguidores. Puedes leer el texto a continuación:

Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo padezca, está consciente de lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental. Aquellos que entienden la enfermedad o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad.

Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos. Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones en el momento pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden sus palabras, a veces no se alinean con sus intenciones.

La celebridad concluye pidiendo empatía:

Vivir con el desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles puedan ser para algunos. Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus sueños se han hecho realidad. Nosotros, como sociedad, hablamos de dar importancia al tema de la salud mental en su conjunto, sin embargo, también debemos darlo a las personas que viven con él en los momentos en que más lo necesitan. Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y la empatía que se necesitan para que podamos superar esto. Gracias por aquellos que han expresado preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión.

