Kanye West asegura que su vida es como Get Out y dice que Kim Kardashian lo quiso hipnotizar

Kanye West es un personaje extraño, de eso nos dimos cuenta hace mucho tiempo. El compositor de 43 años ha tenido éxito con su carrera musical, sin embargo, no son escasos los episodios en los que ha dejado a sus fans y al público con grandes inquietudes debido a ciertas declaraciones, acciones o performances del tipo polémico. West vuelve a los tabloides por unas extrañas publicaciones que hizo en Twitter y en las que ataca a su esposa, Kim Kardashian, y a su familia. Por si fuera poco, aseguró que la cinta ¡Huye! - 99% de Jordan Peele es la historia de su vida. Aunque Kanye ya borró todos los posts por obvias razones, todavía es posible encontrar las capturas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Kanye West de casó con Kim Kardashian en 2014 y juntos han concebido a cuatro pequeños: North, Saint, Chicago y Psalm, y cada acontecimiento de sus vidas se convierte en el centro de la atención mediática, con menciones especiales en Keeping Up with the Kardashian, el show de telerrealidad que en parte ha consolidado la fortuna de la familia. No hay día que los fans estén sin saber un poco de West y los suyos; al final de cuentas sus vidas se transforman en un producto para vender, y vaya que tiene una gran aceptación en el público. Por otro lado, la personalidad excéntrica de Kanye funciona como un excelente motor para impulsar el escándalo, así como el hecho de que su nombre aparezca en tendencias muy de vez en cuando. Vuelve a lograrlo.

Luego de protagonizar un extraño, bochornoso e inusual mitin presidencial, Kanye West ha publicado una serie de tuits un poco escandalosos pero acordes con su personalidad fuera de lo común. En ellos arremete contra Kim Kardashian por intentar encerrarlos en un psiquiátrico, asegura que su intención es salvar la vida de sus hijos, y remata diciendo que su situación es como la que vive el protagonista de ¡Huye! Recordemos que en aquella película un hombre negro es hipnotizado y sometido por una familia blanca con objetivos más oscuros de los que podemos imaginar. ¿Entonces los Kardashian y los Jenner se aprovechan de Kanye West? Puedes leer todos los mensajes a continuación.

Kim trató de volar a Wyoming con un doctor para encerrarme como en la película ¡Huye! porque lloré sobre salvar la vida de mis hijas ayer.

NBC encerró a Bill Cosby.

Amo a mi esposa. Mi familia debe vivir cerca de mí. Ya no dependede E! o NBC, nunca más.

Pongo mi vida en Dios para que la madre de North nunca le tome fotografías para Playboy, y eso queda en Dios. Estoy en el rancho, vengan y sáquenme.

Ofrezco mi vida por mis hijos, para que la madre de North nunca vendería su violación sexual.

Todos saben que la película de ¡Huye es sobre mí!

Lo anterior son solo algunos de los tuits más controvertidos, en otros también se encarga de atacar al actor Shia LaBeouf y a la editora de Vogue, Anna Wintour. Muchas personas en redes sociales se preguntan si Kanye West estará atravesando algún periodo complicado de depresión u otra enfermedad del tipo mental. TMZ reportó que el compositor y rapero podría estar en medio de otra crisis, efectivamente, no obstante, se rehúsa a tomar cualquier tipo de tratamiento. Está claro que West necesita ayuda lo más pronto posible y que de lo contrario seguirá teniendo este tipo de arrebatos que o bien forman parte de un gran plan para captar la atención mediática o, por el otro lado, causan un gran disgusto entre los miembros de su familia.

Entre las cosas más extrañas pronunciadas por Kanye West en su rally se encuentran (vía USA Today):

Lo mejor sería que todas las personas que tienen un bebé obtuviera un millón de dólares o algo en ese rango. Si tuvieras la oportunidad de recibir un millón de dólares, solo por estar embarazada, ¿lo habrías considerado? Y entonces todos comenzarían a tener hijos, el mayor regalo de la vida. [...] Mi papá quería abortarme. Mi mamá me salvó la vida. No habría existido Kanye West, porque mi papá estaba demasiado ocupado. Casi mato a mi hija... Entonces, incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería. Se puso de pie y protegió a esa niña.

