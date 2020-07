Kanye West rompe en llanto en medio de su primer mitin de campaña

En un año marcado por sucesos fuera de lo común, en el que cada mes hay nuevos asuntos que nos hacen preguntarnos qué más nos deparará este 2020, uno de los acontecimientos más extraños de julio ha sido, sin duda alguna, el anuncio del rapero Kanye West sobre que se postulará a la presidencia de Estados Unidos. La noticia la dio a conocer el Día de la Independencia de su país y si bien había rumores de que en realidad no lo haría, este domingo celebró su primer mitin de campaña.

El evento celebrado en Carolina del Sur fue descrito por algunos asistentes, y por quienes vieron el discurso de la celebridad en redes sociales, como extraño e incómodo, pues además de hacer declaraciones polémicas, West se soltó a llorar sin poder seguir hilando palabras (vía Hollywood Reporter).

West saltó a la fama a principios de los 2000, a pesar de que ya venía trabajando en el mundo de la música desde antes, pero fue a inicios de este siglo que recibió la oportunidad de producir para músicos en Roc-A-Fella Records, e incluso fue reconocido por revivir la carrera de Jay-Z por sus contribuciones a su álbum del 2001, The Blueprint.

Desde entonces, el rapero se ha convertido en una de las figuras más polémicas del mundo del entretenimiento. Sus videos musicales, sus ideas de la política, sus interrupciones inesperadas en eventos importantes y sus discursos nacionalistas lo han colocado como ese ser extraño e incómodo que siempre está presente. El tuit publicado el 4 de julio en el que anunció su candidatura a la presidencia de su país fue solo otro punto que reafirma lo anterior.

Después de días en los que se pensó que West realmente no haría campaña, el rapero decidió llevar a cabo su primer mitin en el Exquis Event Center en North Charleston. Al evento solo pudieron entrar ‘invitados registrados’. Según ABC News (vía Hollywood Reporter) se pidió a todos los asistentes que firmaran un formulario de exención de responsabilidad de COVID-19, así como seguir medidas de distanciamiento social y que usaran cubrebocas.

Lo que más llamó la atención de este evento fue su discurso enredado, pues sin ningún orden comenzó a tocar temas controversiales. En un momento mencionó que Harriet Tubman nunca liberó a los esclavos, sino que solo los hizo trabajar para otras personas blancas. Posteriormente, habló del aborto y contó una historia sobre cómo él y su esposa Kim Kardashian casi tuvieron uno. De repente y sin poder contenerse, West comenzó a llorar enérgicamente. La multitud ofreció aplausos y gritó mensajes positivos en un intento por calmarlo.

La candidatura del rapero es vista por muchas personas como un acto promocional, pues a pesar de la seguridad de West perdió el plazo para registrarse en la votación de varios estados clave como Nueva York, Florida, Texas o Illinois. Además, necesita conseguir suficientes firmas para aparecer en la boleta electoral en otros, entre ellos Carolina del Sur.

En redes sociales, la celebridad pidió a sus seguidores que lo ayudaran a conseguir firmas para ingresar a la boleta electoral de dicho estado.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm