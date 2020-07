Culpan a Los Olvidados de "detonar" el consumo de refresco en México

La pandemia de coronavirus todavía es un tema vigente y delicado, muchos países siguen lidiando con las consecuencias de la enfermedad y esto incluye a México, en donde el gobierno ha reportado casi cuarenta mil lamentables fallecimientos. En este tenor, vale la pena hacer un estudio exhaustivo hacia nuestros hábitos diarios, incluyendo los alimenticios, todo con el objetivo de mantener una salud plena y un sistema inmunológico eficaz en el combate de enfermedades. Durante una de sus recientes conferencias, el subsecretario de salud López-Gatell señaló a los refrescos como veneno embotellado, aseveración que causó diversos comentarios en redes sociales. Ahora, Pascal Beltrán del Rio, periodista y director de Excelsior, asegura que el consumo de bebidas carbonatadas en México surgió con Los Olvidados - 94% de Luis Buñuel.

Las palabras de López Gatell fueron un golpe duro para la industria de refrescos y comida chatarra: "¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?, ¿el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar"; y remata con una oración que derrumba la campaña publicitaria en la que ha trabajado Coca-Cola durante muchos años: "La salud de México sería distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio, como si fuera la felicidad".

Ante las condenas de López-Gatell las reacciones se dividieron. Por un lado el hashtag #VenenoEmbotellado se popularizó en apoyo al funcionario, pero otros se alzaron en su contra, por ejemplo la ANPRAC (Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas), cuyos miembros refutaron al subsecretario: "Las aseveraciones del doctor López-Gatell representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos; incluso podrían violar derechos constitucionales y tratados internacionales". Por su parte, Pascal Beltrán del Río asegura que el consumo de Coca-Cola en México se inició con la famosa película Los Olvidados y no con el neoliberalismo como sostuvo el gobierno federal.

Vuelve a mentir @HLGatell al afirmar que el consumo masivo de bebidas azucaradas en México comenzó en la era del “neoliberalismo”. Es falso y hay muchos estudios al respecto. El detonador fue el cine de la “época de oro”. Que cuente los anuncios de Coca Cola en “Los Olvidados”. — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) July 19, 2020

Aunque Pascal Beltrán del Río ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo de México y es una voz influyente en el medio, muy a menudo no todos están de acuerdo con sus conclusiones; el tuit en contra de López-Gatell que incluye a Los Olvidados como el origen del consumo de refresco en México no ha sido la excepción. Entre los detractores más voraces se encuentra Fernanda Solórzano, popular escritora y crítica de cine que se desenvuelve de forma activa en redes sociales; Solórzano recalcó que la época de cine de oro no detonó la compra de Coca-Cola en el país, además, nos recuerda la existencia de La Fórmula Magica (también conocido como Coca-Cola en la Sangre), documental que critica la penetración de la marca entre la clase obrera. "El cine mexicano sí consigna que no comenzó con el neoliberalismo" dice Fernanda.

Los Olvidados es una famosa película mexicana que refleja el lado más oscuro e ignorado sobre los jóvenes en condiciones de pobreza de los años cuarenta y cincuenta en la Ciudad de México. En ella nos encontramos con El Jaibo, un adolescente que escapa de la correccional y se reúne en el barrio con sus amigos. Unos días después mata, en presencia de su amigo Pedro, al muchacho que supuestamente tuvo la culpa de que lo enviaran al reformatorio. A partir de entonces, los destinos de Pedro y el Jaibo estarán trágicamente unidos. La cinta es una joya absoluta de Luis Buñuel y un recuerdo doloroso de que todos sus males siguen vigente en la sociedad de hoy.

Los Olvidados le concedió a Luis Buñuel el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes de 1951 y 11 premios Ariel incluyendo Mejor Película. La cinta ha sido reconocida como un de las 500 mejores películas de la historia por Empire, como la segunda mejor película del cine mexicano por Somos y como la mejor película mexicana de la historia por IMDb.

