House of the Dragon comienza casting y revelan primeros detalles de la trama

Ha pasado poco más de un año desde que terminó Game of Thrones - 59%. El polarizante desenlace no fue razón suficiente para que HBO dejara de exprimir la mina de oro de ese universo ficticio. Es por ellos que se siguió adelante con series spin-offs que veremos pronto. ¿Qué tan pronto? Pues resulta que, en plena pandemia, se ha comenzado el proceso para el casting de House of the Dragon, la precuela que al parecer llegará en los siguientes dos años.

De acuerdo con Entertainment Weekly, House of The Dragon ya está en búsqueda del elenco perfecto para dar vida a los personajes que pronto veremos en la serie. El show es uno de varios programas que se derivan de Game of Thrones y la saga de novelas escritas por George R.R. Martin . Aunque no se filtraron las descripciones de los personajes, fuentes revelan a la publicación que en efecto se trata del show que regresará en el tiempo para contar la historia de los Targaryen.

Lo que sí se alcanzó a confirmar es que la serie contará la Guerra Civil de los Targaryen o por lo menos será abordada en algún momento en la serie. Es decir, estará ambientada algunos años después de la conquista de Westeros y cientos de años antes de los eventos del show principal, los cuales están ambientados luego del asesinato del último rey Targaryen y la expulsión del continente de sus herederos, Viserys (Harry Lloyd y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

La Guerra Civil de los Targaryen sucede cuando el rey Viserys decide heredar el trono a su hija Rhaenyra en lugar de su varón Aegon II. Él decide retar a su hermana, una poderosa domadora de dragones, por su derecho a la corona. Esto inicia un conflicto al interior de todos los descendientes de esa familia, el cual termina por devastar el reino entero, pues en ese entonces sí había dragones. Esta sería la trama de House of the Dragon.

Esos eventos han sido referidos en Game of Thrones, por lo que tendría sentido que por ahí lograra HBO encontrar un buen pretexto para regresar a las espectaculares batallas que vimos en la serie original. El relato estaría basado en la novela Fuego y Sangre, de Martin, quien tiene todo un libro dedicado a la familia Targaryen. El autor está relacionado a las nuevas producciones que tomarán como fuente su obra, al igual que hizo con la original.

Los fans también han especulado que el show, dada la larga historia de esa familia, podría tener un formato antológico y cada temporada narrar algún episodio de los Targaryen, saltando en el tiempo. Esto, obviamente, no han sido más que rumores. De momento no hay nada oficial. Al principio, igualmente se sospechó que podríamos llegar a ver la conquista de Westeros a manos de Aegon, el primer Targaryen que se apoderó de los siete reinos con la ayuda de sus hermanas y sus tres dragones.

House of the Dragon todavía no tiene fecha de estreno. Si el casting ya está siendo preparado, eso quiere decir que podríamos verlo, si la pandemia permite grabar, en 2021, o a finales de 2022 o principios de 2023. Al show regresará el aclamado director Miguel Sapochnik y ya se ha ordenado una primera temporada de 10 episodios. Originalmente, iban a ser cuatro series spin-off, pero una fue cancelada tras la revisión de un piloto y de las otras dos no se ha tenido noticias desde que Game of Thrones - 59% concluyó.

