David Ayer revela escena del Joker enfrentándose al Escuadrón Suicida

Todos recordamos Escuadrón Suicida - 25% pero no es una memoria completamente entrañable, de hecho, para numerosos fans se convirtió en una verdadera pesadilla tras muchos meses de espera. La cinta fue dirigida por David Ayer, cineasta que se ha convertido en una víctima de bullying en redes sociales al igual que Josh Trank (este último tomó la decisión de borrar todos sus perfiles en línea como consecuencia), pero Ayer ha soportado bien todo tipo de críticas, incluso las destructivas. El día de hoy apareció en Twitter para confirmar la existencia de una escena que no todos creyeron posible: un enfrentamiento entre el Joker y el famoso Escuadrón Suicida.

Escuadrón Suicida se enfoca en un relato que incluye a algunos de los villanos y antihéroes más famosos de DC Comics. Sin lugar a dudas, los más esperados fueron el Guasón y Harley Quinn, dúo que se consolidó en los años noventa gracias a Batman: La Serie Animada. La película cometió grandes fallos al momento de introducir a los personajes, convirtiendo a Harley y a Deadshot en los únicos memorables. Warner Bros. intentó hacer algo que Marvel Studios no ha hecho: conceder una aventura a sus chicos malos, no obstante, el manejo inadecuado del proyecto terminó en un desastre que los fans no pueden olvidar. A casi cuatro años desde su lanzamiento, la cinta continúa provocando terror entre los seguidores más apasionados que en algún momento soñaron con algo bueno para este grupo de personajes.

A través de Twitter, un seguidor de Ayer le ha preguntado por una página del guión de Escuadrón Suicida cuya escena nunca se vio en el producto final. Se trata de un momento en donde el Escuadrón observa al Joker retener por la fuerza a Amanda Waller, sin embargo, piensan que se trata de un visión creada por Enchantress. No pasa mucho tiempo hasta el descubrimiento de que el villano y sus acciones son reales. El Guasón le revela a los antihéroes una exigencia muy especial, de lo contrario se encargará de activar un detonador que le vuele la cabeza a Deadshot. En definitiva hubiera sido una escena muy emocionante de mirar en la pantalla grande, pero tal vez Warner pensó que era demasiado para el público... un clásico. Aquí la interacción de Ayer con el seguidor.

David Ayer ¿grabaste todo esto? #LiberenElCorteAyer

Sí, lo hice. Grabado y editado. Por supuesto que no se te permitió verlo, amigo mío.

Yes I did. Shot and edited. Of course you were not permitted to see it my friend🤦‍♂️ https://t.co/PGSpz29T2Y — David Ayer (@DavidAyerMovies) July 20, 2020

Es una lástima que este momento tan impresionante no pudiera llegar al corte final de la película. Escuadrón Suicida se vio afectada por un cantidad sorprendente de decisiones creativas erróneas que muy probablemente no estuvieron en las manos de Ayer, pero a quien Warner utilizó como chivo expiatorio para evadir un poco las voraces críticas. La cinta se convirtió rápidamente en una de las promesas más decepcionantes del año y de todo el DCEU, quebrando los sueños de un innumerables fans de los cómics DC cuyas aspiraciones fueron demasiado alto. Pero tal vez no todo esté perdido para ellos.

Aunque algunos seguidores todavía tienen fe en el lanzamiento del llamado "Ayer Cut", el corte especial de David para Escuadrón Suicida, es muy poco probable que algo así pueda pasar; el Snyder Cut requirió de muchos esfuerzos para hacerse realidad, y la cantidad de fans de Liga de la Justicia - 41% a cargo de Zack Snyder es mucho más extensa que la de Harley Quinn y su pandilla. La única posible redención a la que pueden aspirar los personajes de la cinta de Ayer es The Suicide Squad de James Gunn, título que se encuentra en post-producción y que, de acuerdo con IMDb, llegará a los cines el 6 de agosto de 2021.

La siguiente película del DCEU es Wonder Woman 1984, entrega que pondrá en el centro de la acción a Diana Prince, la increíble Mujer Maravilla. Hasta ahora solo hemos observado un tráiler bastante emocionante, sin embargo, pocos hilos somos capaces de conectar a través de él; claro que los rumores en torno al argumento son abundantes, pero no podremos tener certeza alguna sobre lo que nos espera el siguiente 2 de octubre, cuando la poderosa Amazona regrese hasta nosotros para una aventura única. ¿Logrará darle un nuevo giro al DCEU?

