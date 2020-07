Liga de la Justicia: J.K. Simmons asegura que el Snyder Cut le gustará incluso a los haters

La versión de Liga de la Justicia - 41% a cargo de Zack Snyder llegará a la plataforma de HBO Max en 2021, con muy altas expectativas por delante. El director por fin tiene la oportunidad de completar la visión que siempre soñó, lejos de los desastres provocados por Joss Whedon en 2017; un nuevo horizonte para el DCEU se asoma ahí delante. J.K. Simmons, quien interpreta al Comisionado Gordon en la película, se ha entrevistado con The Hollywood Reporter y adelante que el Snyder Cut es tan bueno que le gustará incluso a los haters.

Cuando Liga de la Justicia se estrenó en cines hace tres años, Warner Bros. supo que la ruina había llegado. El estudio invirtió una gran cantidad de dinero en la película, sin embargo, la recaudación no fue la esperada, no estuvo ni cerca de reunir las cantidades más mediocres de la franquicia de los Vengadores en Marvel Studios, su competencia directa. Los superhéroes DC de la pantalla grande fueron sometidos al fracaso y un extenso ruido blanco tomó forma en medio de su camino.

A pesar de los últimos años repletos de incertidumbre, muchos fans de Zack Snyder no perdieron la esperanza de mirar su visión de Liga de la Justicia. En la segunda quincena de mayo el director nos sorprendió con la buena nueva y las redes sociales explotaron de emoción y dicha. Ahora los seguidores, incluso los detractores, esperan el estreno del corte especial para alabarlo o condenarlo. Por su parte, J.K. Simmons tiene la certeza de que las cosas resultarán muy bien, incluso invitan a quienes prefieren la versión de Joss Whedon a no perderse la experiencia. Aquí sus palabras para THR:

Siempre estoy a favor de la visión de un director, especialmente un cineasta que ha sido tan icónico en ese género. Obviamente hubo una variedad de razones por la forma en que las cosas se sacudieron la primera vez con esa película. Independientemente de sus sentimientos sobre la versión que se lanzó por primera vez, creo que incluso si les encantara todo sobre esa película, sin duda estaría interesado como audiencia en mirar la visión de Zack. Lo único que sé con certeza es que será larga, porque tiene muchas cosas que quiere meter allí.

El Snyder Cut nos traerá de regreso a Superman, Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, The Flash y Cyborg, los míticos superhéroes DC que se han ganado un sitio muy especial en la pantalla grande. Aunque las malas decisiones tomadas por los ejecutivos de Warner Bros. han afectado su imagen, las figuras todavía se alzan como grandes bastiones de fuerza e inspiración para millones de fanáticos en todo el mundo. Esperamos que el Snyder Cut logre reivindicarlos tal y como ellos lo merecen y que su futuro sea muy brillante.

Los rumores sobre el regreso de varios actores de Liga de la Justicia a reshoots del Snyder Cut son abundantes, los más populares son lo que involucran a Henry Cavill, el Superman que absolutamente todos quieren ver de vuelta en el set del DCEU. Desgraciadamente, el mismo actor confesó para Variety hace algunos días que por el momento no ha firmado contrato con Warner Bros. y no hay novedades al respecto, hecho que quiebra un poco con los sueños de los fans. Por su parte, Henry tiene la aspiración de continuar interpretando a Clark Kent en la pantalla grande durante muchos años, no importa si se hace mayor, el Hombre de Acero tiene muchas historias para contar incluso en edades muy maduras.

El Snyder Cut podría ser el pase a otras producciones del DCEU con superhéroes que quedaron un poco rezagados tras el fracaso de Liga de la Justicia. ¿Su éxito podría contribuir para el desarrollo de una secuela con todos los superhéroes? O mejor aún, ¿podría darnos El Hombre de Acero 2? Solo el tiempo nos dirá lo que le espera a este universo cinematográfico.

