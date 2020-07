Pedro Pascal admite que prefiere trabajar con Gal Gadot que con Bebé Yoda

Pedro Pascal saltó a la fama internacional gracias a papeles en series como Game of Thrones - 96% o Narcos - 78%, sin embargo, logró convertirse en la estrella principal de The Mandalorian - 90%, la serie de Disney Plus que solamente ha logrado cultivar grandes éxitos. Por otro lado, muy pronto lo veremos como el antagonista de Wonder Woman 1984, la siguiente película del DCEU centrada en la siguiente aventura del famosa Mujer Maravilla. Durante una nueva entrevista con Entertainment Weekly, Pedro ha elegido a su co-estrella favorita de The Mandalorian y Wonder Woman 1984: su respuesta alaba por todo lo alto a Gal Gadot, la intérprete de la princesa Diana.

The Mandalorian terminó su primera temporada con un capítulo que logra conectar los puntos expuestos a lo largo de su bloque. Ahora Din Djarin tiene la misión de encontrar los restos de la Orden Jedi y reunir a Bebé Yoda con aquellos que puedan enseñarle a utilizar sus grandes poderes, desde el inicio quedó establecida su gran sensibilidad ante la Fuerza y ya es hora de que la criatura tome un camino. Es interesante mencionar que aunque el pequeño se ha mostrado completamente adorable, ya nos mostró una ligera tendencia hacia lado oscuro cuando utilizó sus habilidades para asfixiar a Cara Dune en el séptimo episodio, una exhibición que deja una puerta muy abierta en el futuro del personaje.

Bebé Yoda, conocido originalmente como El Niño, se ha ganado los corazones de todos los fanáticos, Pedro Pascal tiene las cosas muy claras y prefiere a su compañera Gal Gadot. Aunque el pequeñito tenga el poder de la Fuerza de su lado, el dominio de Diana y el carisma de Gal es absoluto, y claro que todos la queremos de nuestro lado. La Mujer Maravilla se queda con el buen Pascal y no podemos reprochar su decisión bajo ninguna circunstancia. Puedes leer su declaración a continuación, acompañada del presagio de éxito que invadió a Pedro cuando conoció a su compañero de The Mandalorian.

Escogería a Gal por encima de cualquier criatura en el universo. Pero Bebé Yoda no es desagradable, es un compañero de escena muy sencillo. También me hace sentir muy alto, y lo necesitaba. Supe que [Bebé Yoda] sería un éxito. No puedo mentir y decir: 'No teníamos idea de la sensación que sería'. Nunca hablamos de que fuera algo seguro, pero inconscientemente me dije la primera vez que vi la imagen en la ilustración durante esa primera reunión: 'Dios mío, la gente se volverá loca eso'. Así que, básicamente, no fue una sorpresa.

El actor también habla sobre la maravilla que es trabajar en el set de The Mandalorian, junto con El Niño y el excelente equipo creativo.

Fue increíble ver cuán talentosos son los departamentos. Fue genial, desde el diseño de producción hasta la compañía Legacy Effects, que creó el muñeco y muchos de los accesorios y criaturas. Estás entre los mejores y por eso solo tienes que convertirte en un pasajero de todo eso. Verlos cuidar el muñeco y encontrar diferentes maneras para que se exprese y se convierta en un increíble compañero de escena es increíblemente fascinante. Es una cosa bastante adorable.

La historia del cazarrecompensas mandaloriano que se desenvuelve en los días post-Imperio, lejos, en los confines de la galaxia, es lenta pero entrañable. Su monótona vida de captura y cobro toma sentido cuando conoce a su pequeño compañero, alguien que termina ganando su corazón. Pero el dúo no tiene las cosas fáciles puesto que otros bountyhunters están en busca del infante para cobrar un recompensa todavía mayor. La serie cuenta con un presupuesto reducido en comparación son las producciones de la pantalla grande, sin embargo, ha logrado hacer todo tipo de maravillas, muy por encima de los claro atropellos cometidos por la trilogía reciente.

En el otro lado de la nota tenemos a Wonder Woman 1984, cinta cuyo argumento todavía es un misterio para los fans, ¿Steve Trevor de vuelta? Cuando el estudio anunció el regreso del personaje como el interés amoroso de Diana, las teorías llenaron las redes sociales. Trevor murió en la explosión de avión que acabó con la peligrosa dinamita, sin embargo, nos toparemos con él muy pronto. Para descubrir su objetivo, junto con el del rol interpretado por Pedro Pascal, tendremos que asistir a las salas el próximo 2 de octubre.

