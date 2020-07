Revelan que Gal Gadot también estuvo molesta por el trato de Joss Whedon en Liga de la Justicia

A todos nos sorprendió que repentinamente Ray Fisher, quien dio vida a Cyborg en Liga de la Justicia - 41%, explotara en redes sociales contra Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), director que tomó el lugar de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) en 2017 y modificó severamente la película. El actor señaló que la actitud del director en el set fue «asquerosa y poco profesional», y aunque no detalló las razones para decirlo, una periodista de entretenimiento parece saber una de ellas, una escena que hizo enfurecer a la misma Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%).

Cuando Whedon sustituyó a Snyder muchos pensaron que era el indicado para terminar un crossover de superhéroes de DC Comics, ya que él se encargó de una de las cintas más exitosas del subgénero, Los Vengadores, pero el resultado fue desastroso, no convenció ni a la crítica ni a los fanáticos fieles del DC Extended Universe (DCEU) y ahora entendemos por qué.

De acuerdo con la periodista Grace Randolph, quien filtró noticias del Snyder Cut en Twitter mucho antes de que fueran oficiales, reveló tras leer la publicación de Ray Fisher que una de las escenas que molestaron a los actores, especialmente a la encargada de dar vida a Mujer Maravilla, fue cuando Flash le cae encima, un chiste sexual que no tenía lugar en la versión original de Snyder. Según Randolph, ante la negativa de la actriz de obedecer a Whedon, se usó una doble y por esa razón no vemos el rostro de Gadot, y según IGN hay reportes de que Ezra Miller (Liga de la Justicia, Escuadrón Suicida - 25%, Esta Chica Es Un Desastre - 85%) fue insertado digitalmente.

I doubt we’ll ever get specifics from Ray Fisher re Joss Whedon, but here’s one I was the first to report:



Gal Gadot didn’t want to film this scene, so Whedon did it w/ a stunt double. That’s why you can’t see her face.#DC #DCEU pic.twitter.com/efliLlY2EW