Guardaespalda y mayordomo de Johnny Depp testifican contra Amber Heard y confirman agresividad de la actriz

Los días pasan y el juicio de Johnny Depp contra The Sun sigue muy presente en los medios de comunicación. No es tan común observar la determinación de una estrella de Hollywood por llevar una batalla legal hasta las últimas consecuencia, esto incluye también a Amber Heard, quien de igual forma está haciendo lo posible para salvar su reputación. Un nuevo informe de Variety reporta el testimonio del guardaespaldas de Johnny, quien asegura que fue ella la que agredió físicamente al actor. Las declaraciones en el estrado aumentan pero realmente no se observa una tendencia en la balanza.

No te pierdas: Ex-asistente de Johnny Depp declara que Amber Heard es una sociópata

Cuando The Sun llamó “golpeador de esposas” a Johnny Depp en un artículo de 2018, el actor no reparó en poner la demanda correspondiente por difamación. Depp fue vetado de la industria un tiempo luego de que Amber Heard lo acusó de violencia doméstica; la fuente de trabajo para Johnny se vino abajo y en redes sociales lo condenaron. Pero las cosas cambiaron un poco en meses recientes, cuando se desveló cierto material que perjudicó a Heard; los fans de Depp regresaron y se entregaron a la misión de salvar a su actor utilizando hashtags como #JusticeForJohnnyDepp, entre otros.

Aunque el juicio que Johnny sostiene en estos momentos es contra The Sun, Amber Heard se sumó a la lista de testigos que declaran a favor del periódico y en contra del actor. De ambas partes hemos podido escuchar aseveraciones que no ponen las cosas fáciles al momento de realizar un veredicto. Malcolm Connolly, quien trabajó como guardaespaldas de Johnny Depp por 16 años, presentó algunas palabras en los Reales Tribunales de Justicia de Londres que exhiben el comportamiento problemático de Heard.

Connolly sostiene que arribó a la casa rentada por Depp y Heard en Australia durante el rodaje de Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar - 30% en 2015, encontrando a los actores en medio de un enfrentamiento, gritándose el uno al otro. El guardaespaldas se llevó a Depp a su auto, sitio en donde el actor le dijo: "Ella me cortó el maldito dedo. Estrelló una botella de vodka en mi mano". Connolly señala que él mismo vio el dedo de Johnny y era un desastre; también menciona haber visto en el rostro del actor una marca del cigarro que ella apagó en su piel, así como a Amber Heard sin una sola herida en el cuerpo y gritando: "¿Simplemente te vas a ir así, maldito cobarde?".



Te invitamos a leer: Estilista de Amber Heard declara que jamás la vio herida durante su matrimonio con Johnny Depp

Connolly concluyó su testimonio con las palabras: “No toleraría que ningún hombre golpeara a una mujer. No importa quién sea él. Ni siquiera si él es mi jefe. Ni siquiera si él es el papa”. Por otro lado, The Guardian rescata las declaraciones de Ben King, ex-mayordomo de Johnny Depp en Londres, quien habló sobre su días con el antiguo matrimonio durante sus estancias en la capital inglesa y en Australia:

Frecuentemente presencié a la señora Heard incitar e intentar provocar al señor Depp. Nunca fui testigo de que el señor Depp fuera violento o cruel con la señora Heard o con cualquier otra persona. [...] Fue ella quien estaba bebiendo el vino. Creo que ella bebía regularmente al menos una o dos botellas por noche. Hice un recuento de las botellas de vino que quedaban en el mostrador o en los contenedores cuando llegué cada mañana. Yo solía ser el primero en llegar. A menudo veía a la Sra. Heard bebiendo vino.

El mayordomo concluye:

En retrospectiva, durante el mes en Londres, y luego durante mi tiempo en Australia, vi a la señora Heard como la antagonista. El señor Depp parecía ansioso por abandonar o alejarse de las discusiones. Parecía que era la señora Heard quien quería continuar con ellos y lo perseguía para hacerlo.

También puede interesarte: Johnny Depp no habría golpeado a Amber Heard sino Elon Musk, sugiere nueva declaración