Johnny Depp no habría golpeado a Amber Heard sino Elon Musk, sugiere nueva declaración

La batalla legal entre Johnny Depp (Mortdecai - 12%, En el Bosque - 76%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%) y Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%, London Fields - 0%) sigue dando de qué hablar. La semana pasada la balanza parecía inclinarse contra el actor, pero nuevos testigos podrían confirmar que la versión de la historia de Heard está manipulada, y que los moretones y heridas que achacó a su entonces marido en 2016 habrían sido provocados por el magnate y celebridad Elon Musk.

También te puede interesar: Johnny Depp es acorralado durante el juicio con fotografías y audios comprometedores

Hace 4 años la actriz acusó a Depp de violencia doméstica y con fotografías de sus moretones publicadas en Internet le dio mala fama; el pleito parecía terminar con el divorcio en 2017 pero con el surgimiento del #MeToo muchos comenzaron a linchar mediáticamente al actor, incluyendo a The Sun, que lo llamó “wife beater” (golpeador de esposas). Actualmente el actor está en juicio contra el tabloide británico y en éste su ex-esposa ha realizado varias declaraciones que no dejan bien parado al demandante.

No obstante, los porteros del Eastern Columbia Building en Los Ángeles, donde estaba el penthouse que habitaron Depp y Heard, dieron su versión de los hechos y las fechas en las que vieron a la actriz con marcas en su rostro no coinciden con lo que ella dijo. Según ella Johnny le arrojó al rostro un celular el 21 de mayo de 2016, pero los trabajadores del edificio que testificaron aseguran que ni ese día ni el resto de la semana vieron alguna marca en el rostro de la actriz.

Trinity Esparza, responsable de la seguridad de Eastern Columbia Building, dijo que vio sin maquillaje a Heard en varias ocasiones durante la semana después de que supuestamente fue agredida por su entonces marido, pero no fue hasta el 27 de mayo que la vio “con un corte rojo debajo del ojo derecho y con marcas rojas alrededor del mismo”. En los primeros días de junio Johnny Depp ya tenía dos semanas de haberse marchado y estaba fuera del país, así lo confirmó el equipo del actor, y a quien había estado viendo en esos días era a Elon Musk.

También te recomendamos: Winona Ryder testificará a favor de Johnny Depp en su juicio por difamación

Las palabras de Esparza fueron respaldadas por Alejandro Romero, portero del edificio, quien también contó que el director general de Tesla Motors visitó varias veces a Heard durante las dos semanas en que el protagonista de El Joven Manos de Tijera - 91% estuvo fuera del país. Musk llegaba alrededor de las 11 de la noche y se iba antes de la una de la madrugada, hora a la que Romero terminaba su turno.



La información antes presentada fue proporcionada por los dos trabajadores en una declaración jurada que fue filtrada por The Daily Mail (vía El País), y da a entender que los moretones y heridas que Heard mostró como evidencia de la violencia que su entonces esposo ejercía contra ella, posiblemente fueron provocados por Elon Musk, con quien mantuvo una relación amorosoa entre 2016 y 2017.

Depp ha acusado a su ex-esposa de haberle sido infiel con James Franco (Goat - 78%, El Hombre Araña - 89%, La Fiesta de las Salchichas - 82%) y con y con Elon Musk; este último lo ha negado públicamente y asegura que la relación que mantuvo con Heard fue posterior a la separación de los actores.

No te vayas sin leer: Revelan conversación comprometedora entre Amber Heard y Elon Musk anterior al divorcio de la actriz

The Hollywood Reporter publicó hace una semana un artículo donde sugiere que el juicio está prácticamente perdido para Johnny Depp, pues no pudo negar que tiene un problema con las drogas y que olvidaba lo que sucedía lo que pasaba cuando estaba muy drogado. Durante esos momentos en los que el actor estaba bajo los efectos de varias drogas es que Heard le atribuye el comportamiento violento. Incluso lo comparó a Mister Hyde. Por el momento lo único seguro es que no está muy claro quién va ganando la batalla legal y tendremos que esperar un poco más.