Winona Ryder testificará a favor de Johnny Depp en su juicio por difamación

El juicio por la denuncia de difamación presentada por Johnny Depp (Mortdecai - 12%, En el Bosque - 76%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%) contra el periódico británico The Sun y su exesposa, la actriz Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%, London Fields - 0%) continúa y luego de días complicados para el actor de 57 años, las cosas podrían volver a ponerse de su lado luego de que Winona Ryder (Stranger Things - 96%, Destination Wedding, Experimenter - 87%), quien fuera su pareja de 1990 a 1993, declare a su favor el próximo 15 de julio (vía Independent).

Antes de que comenzara el juicio, Heard se había visto afectada pues perdió a su equipo legal encabezado por Roberta Kaplan, además, días después, la actriz perdió a una testigo fundamental, luego de que la activista por los derechos de las mujeres y destacada partidaria del movimiento #MeToo, Amanda de Cadenet, decidiera no apoyarla tras escuchar los audios en los que maltrataba verbalmente a Depp.

Sin embargo, desde que el juicio inició, las cosas cambiaron y la situación para Depp empezó a complicarse, pues el equipo legal de The Sun, liderado por Sasha Wass no le han dejado fácil el camino y dieron a conocer una serie de audios y mensajes que mostraban que el actor también se expresó de forma violenta de su expareja y sí tenía períodos de inconsciencia por su adicción a las drogas y al alcohol.

Según información de The Times (vía Independent), la actriz Winona Ryder, quien tuvo una relación con el actor de 1990 a 1993, testificará a favor de Depp el próximo 15 de julio y declarará que él nunca fue abusivo o violento con ella, sino que fue un hombre extremadamente cariñoso.

La ex pareja se conoció en 1989 cuando Depp tenía 26 años y Ryder tenía 17 años, y luego protagonizaron la cinta El Joven Manos de Tijera - 91% en 1990. Su noviazgo fue tan intenso que el actor se tatuó en su brazo la frase "Winona Forever" (Winona por siempre), pero después de su separación lo modificó a "Wino Forever" (Borracho por siempre).

Según The Times (vía Independent), Ryder dirá que Depp era su mejor amigo y que jamás fue violento con ella, por lo que cuando se enteró de lo que decían de él se molestó mucho. Así lo dice en su declaración:

Lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como mi familia. Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, según mi experiencia, que fue tan completamente diferente, quedé absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones... Me sentí muy, muy segura con él.

Según los informes, los abogados de The Sun intentaron bloquear a las exparejas de Depp, Ryder y Vanessa Paradis (La Daga en el Corazón - 79%, Los Seductores, Boda Blanca), para que no aportaran pruebas, alegando que no veían su relevancia.

