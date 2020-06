Revelan conversación comprometedora entre Amber Heard y Elon Musk anterior al divorcio de la actriz

Amber Heard ha protagonizado los titulares de las noticias en los últimos meses desde que su exesposo Johnny Depp la contrademandó por difamación después de que esta alegara que había sufrido violencia doméstica mientras estuvieron casados. Las evidencias que han salido en contra de la también actriz no han sido favorables y, ahora se han revelado conversaciones que tuvo con Elon Musk en los que él confiesa que sentía algo por ella desde antes de divorciarse.

Este proceso legal entre el actor de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% y la actriz de Aquaman - 73% ha sido de los más mediáticos, sobre todo por la fama y el cariño que le tienen sus fanáticos a Depp y lo inconcebible que parecía el que un hombre como él fuera violento. Conforme las investigaciones han avanzado se ha descubierto que en realidad era su exesposa quien era violenta, y se rumoreaba que había tenido un amorío con Elon Musk. Debido al alcance que han tenido estos hechos, el mismo Musk salió para defender su integridad y aseguró que nunca tuvo algo que ver con Heard antes de que se divorciara:

Me gustaría confirmar de nuevo que Amber y yo empezamos a salir un mes después de que comenzara el trámite de divorcio. No creo haber estado cerca de ella durante su matrimonio

No obstante, una conversación que sostuvieron el dueño de Tesla (bajo el seudónimo Rocketman) y Heard ha sido revelada en Twitter gracias al abogado de Depp, en ella se puede leer la cercanía que tenían inclusive antes de que ella pidiera el divorcio:

A: Para ser un hombre tan inteligente… Pensaría que no necesitarías investigar mucho más allá del último mensaje que me mandaste antes de que este distanciamiento comenzara.

E: Bueno, sólo me alegra que estés bien. Me habías comentado que J había sido violento en el pasado y que aún tenía llaves del departamento, así que pensé que algo te había pasado.

A: Y así fue, pero eso es irrelevante. Mandé cambiar las chapas. El divorcio se completa mañana, habrá orden de restricción.

A: ¿Qué demonios? Pero estás bien ¿verdad? ¿Hay algo que pueda hacer? Estaría encantado de ponerte seguridad 24/7 si quisieras. Sería sumamente confidencial.

A: Todo eso es irrelevante al porqué dejé de hablarte.

E: Lo sé, y la oferta seguiría en pie, aunque no quisieras volverme a ver. En fin, perdona por haber sido tan idiota. Que me dejaras de hablar en serio me dolió, y sólo me importó porque en serio me gustas.

A: Sí, por eso es que me afectó mucho tu mensaje de la otra noche. Mira, creo que algunas cosas son más difíciles de decir por mensaje, ¿quieres que hablemos?

E: Hagámoslo.

Rocketman May 22, 2016. Hoax + 1 day. pic.twitter.com/qZ2smDupwq — Adam Waldman (@adam_waldman) June 24, 2020

De acuerdo con la imagen filtrada, esta conversación se llevó a cabo el 22 de mayo del 2016, y como se puede leer, contrario a lo que Musk alegó tal parece que él y la actriz sí tenían una relación más que estrecha desde antes de que comenzaran los trámites del divorcio con el actor que prestó su voz para El cadáver de la novia - 83%.

Anteriormente se había reportado que Elon visitó a Amber en el penthouse del actor. De acuerdo con las imágenes que fueron tomadas de una cámara de seguridad, se les podía ver muy abrazados dentro del elevador. En la lista de visitantes, además de Musk también apareció James Franco.

Todavía no se lleva acabo el juicio en contra de Heard, y antes ha mencionado que su caso lo presentará ante la corte y no en redes sociales.

