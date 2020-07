Estilista de Amber Heard declara que jamás la vio herida durante su matrimonio con Johnny Depp

Sigue la disputa legal entre Johnny Depp y el periódico The Sun, con más declaraciones por parte de testigos que ya habíamos escuchado mencionar. De acuerdo con el nuevo informe de Deadline, el día de hoy se ha presentado al estrado de los Reales Tribunales de Justicia en Londres Samantha McMillen, antigua estilista de Heard. La experta en belleza es conocida por sus palabras que desacreditan el testimonio de la actriz, y una vez más regresa para hablar sobre una perspectiva que beneficia a Johnny.

No te pierdas: Winona Ryder testificará a favor de Johnny Depp en su juicio por difamación

Depp tomó la decisión de demandar al medio internacional The Sun por llamarlo “golpeador de esposas” en un artículo publicado en 2018. El juicio debió tomar lugar algún tiempo atrás, no obstante, la pandemia por coronavirus lo retrasó hasta julio de 2020. Tras varios días de batalla legal en Londres, Samantha McMillen ha sido llamada a declarar; Amber Heard aseguró en su juicio contra Depp algunos meses atrás que en diciembre de 2015 el actor la golpeó, dejándole los ojos morados.

McMillen intervinó diciendo que pasó tiempo junto a Heard durante un día en particular, específicamente cuando la maquilló para su aparición en The Late Late Show con James Corden. La grabación del programa tuvo lugar el 16 de diciembre de 2015, y la sesión de preparación para cabello y maquillaje con Samantha tomó varias horas de la tarde. En abril de este año, los abogados de Depp obtuvieron una declaración de la estilista en la cual señala que nunca vio heridas en el rostro de Heard. Hoy por la mañana se ha presentado en el juicio contra The Sun para ofrecer un testimonio en el que reitera su postura:

Pude ver claramente que la señora Heard no tenía marcas visibles, contusiones, cortes o lesiones en la cara o cualquier otra parte de su cuerpo. [...] La vi con buena luz, a corta distancia, sin maquillaje. Ella me dijo [después del programa]: ‘¿Puedes creer que acabo de hacer ese show con dos ojos morados?’ La señora Heard no tenía ojos morados, y había estado visiblemente ilesa durante todo el día y en ese momento.

Te invitamos a leer: Johnny Depp y Paul Bettany intercambiaron mensajes inquietantes y violentos sobre Amber Heard

Samantha McMillen declaró que estuvo en la casa de Johnny Depp el 24 de mayo de 2016 para verse con Amber Heard, día cercano a cuando la actriz declaró que su ex-esposo le había arrojado un teléfono celular a la cara, golpeándola en el ojo, y que había destruido cosas de la residencia con una botella de vino. McMillen vuelve a decir que durante este episodio nunca vio heridas en la piel de Heard:

Fui a la casa por la tarde y me encontré con la señora Heard. Ella no llevaba maquillaje. No había marcas visibles, contusiones, cortes o lesiones en la cara o en cualquier otra parte de su cuerpo. La vi junto a la puerta de la cocina durante el día en la casa del señor Depp. Ella me dio un abrazo, llorando. Después de abrazarme, comenzó a tener una conversación intensa en español con la ama de llaves del señor Depp, Hilda Vargas.

La propia Hilda Vargas se presentó al juicio el día de hoy, testificando a favor de Johnny Depp. La ama de llaves contó que había encontrado heces en la cama de la estrella; Johnny afirmó previamente que fue Amber Heard o uno de sus amigos quien lo hizo. Entre otros acontecimientos del quinto día de juicio, la gerente de la propiedad de Depp en su isla en las Bahamas declaró que Heard es "una lanzadora de cosas”. ¿Cuál será el destino final de Johnny Depp tras su juicio contra The Sun? Lo único que tenemos claro es que la reputación de ambos actores implicados está lo suficientemente dañada como para volver a los sets.

También puede interesarte: Johnny Depp no habría golpeado a Amber Heard sino Elon Musk, sugiere nueva declaración