Actores de Glee responden a las críticas en redes por no reaccionar al fallecimiento de Naya Rivera

El cuerpo de Naya Rivera fue recuperado el día de ayer e inmediatamente las redes sociales se llenaron con publicaciones de dolor y pesar. La actriz de 33 años se había convertido en la ídolo de millones de jóvenes, quienes durante un largo tiempo siguieron su vida gracias a sus apariciones en Glee, la famosa serie musical de Fox. Los compañeros de reparto de Naya fueron insultados por no reaccionar a los reportes de su extravío, pero al fin responden a las críticas a través de redes sociales.

Naya Rivera saltó a la fama mundial gracias a su papel como Santana Lopez en Glee, una porrista muy rebelde y de gran talento musical que no dudó en hacer la vida imposible de sus compañeros de clase. La actriz se transformó en una representante de la comunidad latina y LGBT en la serie, logrando una sólida base de fans a nivel global que durante los últimos días se volvió increíblemente activa como resultado de su inesperada desaparición. Su pesadilla más grande se hizo realidad ayer por la tarde.

Naya fue reportada como extraviada el miércoles 8 de julio, cuando desapareció sin dejar rastro en el lago Piru en California. La actriz había salido de paseo con su pequeño hijo, ambos rentaron un bote y se internaron en las agua a eso de la 1 PM. Más tarde, el pequeño fue encontrado solo en el bote, con un chaleco salvavidas puesto y otro para adultos junto a él. El pequeño señaló que su mamá había ingresado al agua pero no regresó, declaración que hizo pensar lo peor a sus familiares y a las autoridades del Condado Ventura.

Durante varios días los esfuerzos locales se entregaron a la búsqueda de Naya Rivera en el lago Piru, el cual tiene hasta 40 metros de profundidad en numerosos puntos. La desesperanza iba en aumento, a pesar de que las oraciones en redes sociales añoraban el regreso de Naya sana y salva para poder estar con su hijo. Ayer 13 de julio, las autoridades reportaron la recuperación de un cuerpo que posiblemente podía ser el de Naya; horas más tarde confirmaron que efectivamente era ella. Twitter, Instagram y otras plataformas se quebraron en un instante.

Algunos actores de Glee con cuentas activas en Twitter comenzaron a ser insultados por no pronunciarse sobre el tema. El caso de Lea Michele fue el más obvio, la intérprete de Rachel fue protagonista de un escándalo hace varias semanas que se vinculó con el racismo; y durante los últimos días tuvo que observar los constantes ataques de los fans de Glee, quienes exigían un mensaje de su parte ante los terribles acontecimientos relacionados con Naya. En vista del acoso, Lea desactivó su Twitter, pero publicó un par de imágenes de Corey Monteith y Rivera en su Instagram.

Sin lugar a dudas, la declaración más contundente fue la de Amber Patrice Riley (Mercedes), quien tras padecer los reclamos de los fans envió un mensaje muy potente.

Show some respect. All our energy is going toward helping find Naya and praying for her safe return and for her family. No one owes anyone online a performance of grief. This is very real and devastating. Focus on Naya and her family. Not us. We don’t matter right now.