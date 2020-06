Josh Trank deja las redes sociales tras fuerte discusión con haters

Por todos es sabido que Josh Trank (Los 4 Fantásticos - 9%, Capone - 40%) se ha enfrentado numerosas veces a la parte más oscura de la redes sociales. El director estadounidense de 36 años se convirtió en el blanco de los bullies desde su fallida intervención en la película de Marvel y Fox. Muy de vez en cuando se enfrentó a los insultos de numerosas personas en Internet pero por fin eligió no escuchar y dejarlos a un lado. Ha tomado la decisión de cerrar todos sus perfiles en plataformas, Twitter e Instagram.

En 2015, Josh Trank se enfrentó a la ira de la crítica y los fans tras la aparición de Los 4 Fantásticos en cartelera. Fox intentó hacer un reboot de los famosos personajes Marvel pero las cosas salieron muy mal: la película tuvo calificaciones devastadoras y fue completamente odiada por los amantes de los superhéroes. Incluso poco antes del estreno quedó claro que esas franquicia no tendría futuro, quedó sepultada hasta lo más profundo, con algunos de sus actores cayendo en el olvido de Hollywood.

Pero, ¿cuáles fueron las razone que impulsaron a Josh Trank a dejar las redes sociales tal vez para siempre? Los bullies por supuesto. El acoso de estas personas llegó hasta un punto intolerable para el cineasta. Si colocamos su nombre en el buscador de Instagram o Twitter, o intentamos entrar a sus perfiles con algún link, la página nos indicará que tales sitios no existen. Cuando una figura de Hollywood debe recurrir al abandono de redes sociales es porque en verdad se ha encontrado con lo más bajo; imposible olvidar el caso de Kelly Marie Tran (Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%), quien tuvo que cerrar todas sus cuentas por el acoso de innumerables personas.

Tal parece que el proceso de salida de Josh Trank fue iniciado por un usuario de Twitter que decidió compartir capturas sobre algunos comentarios hechos por el director en Instagram. La viralización del contenido provocó la ira de los acosadores, quienes se arrojaron a escribir más palabras de odio en contra del cineasta. El autor de la publicación pregunta: “¿Qué tan egocéntrico y pretencioso puede ser un director? Respuesta: Josh Trank”, a lo que el aludido responde: “Dilo en mi cara y te golpearé al carajo”. Aquí las otras palabras de Trank.

