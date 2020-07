David ayer responde a las criticas de brownfacing por poner a Shia LaBeouf como cholo en The Tax Collector

David Ayer se ha vuelto a convertir en el centro de la controversia a causa del tráiler de su nueva película protagonizada por Shia LaBeouf, ya que lo han acusado de racistas y de aplicar brownfacing a sus personajes. Las redes sociales no lo han dejado en paz desde que el tráiler salió a la luz, y ha tenido que “aclarar” las decisiones que tomó para el desarrollo de la cinta, una práctica que no le es ajena ya que ha tenido que hacer lo propio para defender Escuadrón Suicida - 25% y el Joker de Jared Leto, así como la sexualización de Harley Quinn.

El trailer de [/b]The Tax Collector[/b] estrenó la semana pasada. Y ha recibido su cuota de controversia desde entonces. La historia sigue a dos recaudadores de impuestos interpretados por Shia y Bobby Soto, y están empleados por un criminal llamado Wizard.

Algunos usuarios de Internet están muy pendientes de hacer cumplir las leyes de la inclusión y representación, de ahí que en cuanto salió el tráilier de la próxima película de Ayer no dudaron en decretar que se estaba cometiendo browfacing, es decir, que un actor de tez blanca estaba representando a una etnia que no le corresponde. En este caso, Shia LaBeouf (Honey Boy: Un Niño Encantador - 91%, Dulzura Americana - 79%, Borg vs. McEnroe - 74%) estaba haciéndose pasar por “un cholo” o un personaje que podría ser de descendencia mexicana o latina. El término 'brownfacing' comenzó a volverse tendencia cuando aparecieron imágenes de Shia LaBeouf, mostrándolo como su personaje 'Creeper', lleno de tatuajes y con su estilo pandillero.

#brownfacing 2020 style

Por otra parte, el brownfacing no es lo único por lo que está siendo criticada la película. Los usuarios también han acusado a que al retratar una historia de pandillas, cobradores y cárteles están reforzando los estereotipos en contra de las comunidades marginadas, afincando la idea de que se necesitan policías que impongan justicia, un tema delicado en el panorama social de Estados Unidos.

Cuéntales a todos los niños cómo eres el mejor autor de cine de Hollywood, y explica cómo es que Shia Lebeouf está interpretando una especie de cholo raro en una película de policías y cómo todo esto no es realmente #brownfacing

Oh, hey, otra película con latinos y negros en la glorificada cultura de las pandillas que refuerza los estereotipos y los temores por los blancos y promueve la mentalidad de policía de que "es un campo de batalla"…. Hollywood, vamos. No necesitamos esto en este momento.

Como se sabe, Ayer (Corazones de Hierro - 77%, Último Turno - 85%, Bright - 31%) no se caracteriza por no comenzar a defenderse en cuanto los cuestionamientos vienen hacia él. Por lo que se dedicó a “aclarar” las controversias que el tráiler estaba desarrollando, comenzó con el asunto del brownfacing:

Shia está interpretando a un chico blanco que creció en el barrio. Este es un tipo judío que interpreta a un personaje blanco. También el único tipo blanco en la película. Crecí en un barrio y soy un chico blanco. La cultura chicana es inclusiva: he visto a blancos, asiáticos, negros, filipinos, todos trabajando para el barrio. Es parte de la cultura de la calle.

En cuanto a la cuestión de los policías y la cultura de pandillas, el director se limitó a decir:

Les acabo de decir. No es una película de policías. Y Shia está interpretando algo muy específico. No a alguien de cara morena.

En una entrevista para Newsweek aseguró que Shia era perfecto por el papel y que nunca había visto a alguien tan comprometido:

Es uno de los mejores actores con los que he trabajado, y es el más comprometido en cuerpo y alma. Le arrancaron un diente en Corazones de acero, y luego en The Tax Collector, se tatuó todo el pecho. Está inmerso en el papel y nunca he conocido a nadie que se haya comprometido así.

Muchos quieren que el actor de Transformers - 57% aclare la situación de su personaje. Pero no ha comentado la situación en este momento.

