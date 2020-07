Zack Snyder alaba al Joker de Jared Leto y David Ayer reacciona

El Guasón ha tenido grandes representaciones en pantalla grande. Tan sólo basta dar un vistazo a la temporada de premios de este año para recordar que Joaquin Phoenix se llevó todos los galardones a los que estuvo nominado por su destacada participación en Guasón - 91%. Hace unos años, Heath Ledger hizo lo propio en el marco de la película dirigida por Christopher Nolan en Batman: El Caballero de La Noche - 94%, lo cual también le valió el premio Óscar posmortem. Por otra parte, está Jared Leto y su Sr. G de Escuadrón Suicida - 25%, personaje que no tuvo tan buen recibimiento, y cuenta con pocos fans, entre ellos Zack Snyder.

Te podría interesar: Liga de la Justicia: Kevin Smith revela que Joss Whedon odió el corte de Snyder y por eso rehizo casi toda la película

Snyder se ha vuelto bastante popular por estar siempre en el ojo de la polémica con su paso por el Universo Extendido de DC. Si algo le ha caracterizado es que no duda en compartir sus opiniones y de interactuar con sus fieles fanáticos a través de la plataforma VERO. Es por esta vía que le preguntaron del Joker que apareció en la también polémica película del director David Ayer y le cuestionaron si le gustaría ver más de este personaje y del Batman de Ben Affleck. En su respuesta no dudó en mostrar palabras positivas en una simple frase:

¿Cuáles son tus opiniones del Joker de Jared Leto? ¿Te gustaría ver más interacción entre él y el Batman de Ben Affleck? -Siempre amé [a Jared Leto] en el papel.

Pero, lo que pasa en VERO no se queda en Vero. A través de una cuenta de Twitter que apoya el corte de Zack Snyder de Liga de la justicia, compartieron la captura de pantalla de la conversación que tuvo el director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% sobre Leto etiquetando a David Ayer, y este reaccionó no con palabras, pero sí con dos emoticones que podemos interpretar como muestra de agradecimiento a que Snyder le haya gustado lo poco que se vio del personaje en pantalla.

Te puede interesar: Liga de la Justicia: Zack Snyder insinúa que del corte de Joss Whedon no quedará nada

Jared Leto tuvo su primera y única aparición como un Mr. G más moderno, lleno de tatuajes y un vestuario poco convencional al que estábamos acostumbrados a ver. Eso le generó críticas y que los fanáticos estuvieran escépticos desde antes de que la película se estrenará. Sin embargo, nada mejoró después de que la cinta saliera a la luz, ya que en general tuvo mala recepción, pero de entre los malos comentarios la mayoría apuntaba a que no habían sabido presentar al Payaso de Ciudad Gótica.

Más tarde se supo que esto se debió a que la edición del corte final no contenía todo lo que el ahora actor de Morbius había filmado, y él mismo aseguró que sus mejores escenas habían sido eliminadas. Por otra parte, este material que no llegó a verse en pantalla se presentó en un video musical a modo de contar la nada romántica relación entre el Joker y Harley Quinn (Margot Robbie).

Cabe destacar que, aunque no funcionó la película de Escuadrón Suicida, el personaje de Robbie sobrevivió a los planes del estudio al tener una película en solitario, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%. Además de que para la futura película The Suicide Squad ella es de las principales actrices que estarán de vuelta para una nueva historia que contará James Gunn. Mucho se ha especulado entre si Leto volverá a interpretar al personaje en el marco de esta película, pero hasta donde se sabe no han solicitado de sus servicios.

Por otra parte, ahora que HBO MAX ha aprobado el lanzamiento del corte de Zack Snyder y que se sabe que le gustó el personaje, tal vez haya una esperanza a que vuelva Leto a interpretarlo.

No te vayas sin leer: Regreso de Ben Affleck como Batman suena cada vez más probable