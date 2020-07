Liga de la Justicia: Kevin Smith revela que Joss Whedon odió el corte de Snyder y por eso rehizo casi toda la película

Desde hace varios días Ray Fisher decidió no callar más y reveló la verdad: el director Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) fue «asqueroso y abusivo» en el set de Liga de la Justicia - 41%. Sus palabras podrían haber quedado como una calumnia o como el rencor personal de un actor de no ser porque fueron respaldadas por dobles de riesgo, el fotógrafo Clay Enos, y ahora por artistas de efectos especiales que hablaron con el cineasta Kevin Smith (Clerks - 88%, Jóvenes Modernos - 55%, Jay and Silent Bob Reboot).

Estas noticias confirman que Whedon siempre tuvo una mala actitud y no apreciaba en lo más mínimo el trabajo de Snyder, y por esa razón la película se rehizo entre un 80-90% según lo que se ha informado hasta el momento. El resultado fue una decepción tanto para los fanáticos del DC Extended Universe (DCEU) como para los críticos que esperaban una mejora respecto a las entregas anteriores, y lo más seguro es que ni siquiera el mismo Whedon haya estado feliz con la cinta.

Hace poco la periodista de entretenimiento Grace Randolph se unió a los que apoyan a Fisher contra el director de Los Vengadores y aseguró que Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%) se sintió incómoda y se negó a realizar una escena con connotaciones sexuales. Ahora Kevin Smith en su podcast Fatman Beyond reveló que Whedon habló mal del corte original de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) de Liga de la Justicia enfrente de los artistas de efectos especiales (vía Heroic Hollywood):





Redujo, descartó y fue negativo sobre la versión de Zack que había visto y que todo el equipo de efectos especiales [estas personas] habían hecho juntos.

Smith asegura que esa información la obtuvo al hablar con miembros del crew de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% que trabajaron en ambas versiones de Liga de la Justicia. Aunque no citó palabras específicas de lo dicho por Whedon, el testimonio de los artistas de efectos especiales coincide con lo revelado por Fisher.

Algunos tal vez no recuerden, pero cuando recién se estrenó Liga de la Justicia Whedon dio like a un tuit que llamaba a Steppenwolf el peor villano de la historia del cine de superhéroes, eso tal vez era una forma de lavarse las manos luego del pésimo trabajo que realizó con la película, una forma de decir «estoy de acuerdo, es muy mala pero no es mi culpa». Ahora todo parece indicar que es muy mala precisamente por su culpa, aunque tendremos que esperar al estreno del Snyder Cut para comprobarlo. Mientras tanto es de esperar que nuevas revelaciones en torno a la desastrosa producción de Liga de la Justicia sigan surgiendo. Y quizá Whedon prefiera guardar silencio para no dañar más su reputación.

En enero de 2019 el artista de DC Comics Ethan Van Sciver ya había revelado (vía Comic Book Movie) que a Whedon no le gustó lo que había hecho Snyder, así que pidió un presupuesto enorme para rehacer la cinta que más tarde fracasaría estrepitosamente en la taquilla. Estas fueron sus declaraciones de hace año y medio:

La película de la Liga de la Justicia fue un desastre catastrófico para Warner Bros y para DC, para el DCEU. Lo que sucedió fue que estaba en marcha con un presupuesto de US$350 millones con Zack Snyder ... Se tomó la decisión de que Joss Whedon entrara y terminara la película. A Joss Whedon no le gustó lo que vio, aparentemente, y pidió cerca de US$300 millones por lo que escuché. [...] él básicamente pidió un presupuesto de producción enorme, casi igual al original, para volver a filmar y terminar Liga de la Justicia.

