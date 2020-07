Halle Berry se disculpa por haber anunciado que interpretaría a un hombre transgénero

Durante los últimos años el respeto hacia las minorías, al menos en la industria del entretenimiento, se ha convertido en algo muy importante. Ahora los actores no pueden interpretar cualquier papel, es fundamental que se respete el color de piel o el género. En este sentido, cuando un guión menciona a un personaje trans, el público exige que sea interpretado por alguien transgénero. Halle Berry mencionó recientemente su interés en el papel de un hombre trans, situación que la convirtió en el blanco de las críticas más severas; la actriz no ha tenido más alternativas que deja su aspiración y pedir disculpas.

La visión hacia los papeles trans se debe a que durante muchos años los actores transgénero no tuvieron la oportunidad de interpretar personajes que solo ellos comprendren. Si La Chica Danesa - 69% se hubiera hecho en 2019 o 2020, definitivamente no hubiésemos tenido a Eddie Redmayne en el papel principal; las redes sociales y los articulistas de medios importantes se habrían alzado en contra de la producción por dar el rol principal a un actor cisgénero. De hecho, una actriz trans audicionó para el papel, Rebecca Root, pero solo le dieron un papel de enfermera.

Durante un live en Instagram, Halle Berry declaró que se ha estado preparando para el papel de un hombre transgénero, pero que todavía no había sido oficialmente contratada: “Es un personaje donde la mujer es trans, por lo tanto es una mujer que hizo la transición a un hombre. Ella es un personaje en un proyecto en el que me encantaría participar. Quiero sumergirme en ese mundo [la comunidad trans]. Esta mujer es muy interesante para mí, y ese probablemente será mi próximo proyecto”. Aspirar a un papel trans, y además confundir el género, fue suficiente para que las personas en redes sociales iniciaran una gran ola de críticas en su contra.

Ayer, lunes por la noche, Halle Berry ofreció una disculpa a través de Twitter y los comentarios se han dividido. Los defensores de la comunidad trans agradecen sus palabras, así como la consideración de que las personas transgénero tengan la oportunidad de narrar sus propias experiencias; por otro lado, también aparecieron quienes defienden a Berry y señalan que no tiene por qué disculparse pues, al ser una actriz, debería tener la libertad de tomar cualquier rol que le interese. Aquí la disculpa:

La cuenta en Twitter de Disclosure: ser trans más allá de la pantalla, el documental de Netflix que ha generado gran aceptación entre el público, compartió un mensaje para Halle Berry antes de que publicara su disculpa:

El perfil de GLAAD expresó su alegría al ver que Halle Berry reconsideró su posición:

