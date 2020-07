Guasón: Todd Phillips revela impresionante imagen detrás de cámaras del baile en las escaleras

Guasón - 91% de Todd Phillips se convirtió en una de las películas más comentadas de 2019 y con justa razón. El one-shoot de Warner Bros. protagonizado por Joaquin Phoenix resultó en una avalancha de gran influencia no solo entre fanáticos, también en los espectadores no tan afines al cine inspirado en personajes de cómics. Todos recordamos el famoso baile del Joker en las escaleras, una escena que detonadora en el argumento; Phillips comparte una nueva imagen detrás de escenas sobre aquel inolvidable momento.

No te pierdas: Razones por las que Joker no es tan buena como crees

Con un presupuesto de tan solo US$ 60 millones, Joker nos entregó una historia con la que muchas personas pueden identificarse. El argumento aborda la corrupción del sistema y su influencia en los marginados, en este caso entre aquellos que padecen enfermedades mentales; es el quiebre de un hombre abandonado por la sociedad y las consecuencias que más tarde debe afrontar. Arthur Fleck nos muestra su lamentable día a día, se mira al espejo derrotado y el espectador podría sentirse como su igual.

Cuando Arthur Fleck se cansa de las burlas que recibe día a día, dispara a sangre fría en contra de tres hombres en el metro, provocando un levantamiento paulatino en la ciudad y un descenso a la locura que no podrá evitar. La escena de las escalera es la clara metáfora de su entrada total a la inestabilidad, de su adopción respecto a la nueva identidad que cambiará su vida para siempre. Cabe mencionar que la inclusión del tema “Rock and Roll Part 2” de Gary Glitter causó polémica por el historial de abuso del cantante.

El baile del Joker durante una de las escenas más importantes de la película, se trata de un momento de transición para el personaje. En ese punto de la cinta, Arthur Fleck ya ha asimilado su nueva identidad como un provocador del caos y, lejos de estar dolido por el asesinato de su madre adoptiva, se siente pleno y libre de devolver los golpes que durante tanto tiempo ha recibido. Es un baile de conversión, de la conexión y el abrazo hacia su lado más oscuro. Todd Phillips sabe el alcance que tuvo la escena, es por ello que vuelve con una espectacular imagen que dejará asombrados a los fans:

Te invitamos a leer: Marvel se burla de Guasón y Joaquin Phoenix en nuevo cómic de Spider-Man

Quién hubiera imaginado que Guasón se convertiría en el monstruo de taquilla que observamos algunos meses después de su estreno. La película tuvo un inicio algo escandaloso tras la aparición de varias críticas que condenaron sus “tendencias terroristas”, sin embargo, ahora Joker se encuentra muy por encima de las circunstancias y en su momento se coronó como una de las cintas más exitosas del momento. Basta acordarnos de su recaudación de US$ 1,074 mil millones a nivel global. Ni en sus sueños más agitados Marvel Studios podría superar la proporción de tales ingresos.

Gracias a Guasón, Joaquin Phoenix obtuvo los titulos a Mejor Actor en la temporada de premios, convirtiéndose en la envidia de todos los que trabajan en las películas de superhéroes pero que jamás podrán aspirar a ganar reconocimientos importantes con esos personajes, se requiere talento. La película estuvo nominada en 11 categorías de los Óscar 2020, pero solo obtuvo los premios a Mejor Actor y Mejor Partitura. A pesar de que la escasez de estatuillas fue notoria, es un alivio observar que las películas inspiradas en personajes de cómics tienen mucho futuro cuando los involucrados se esfuerzan en todos los sentidos. Aprende un poco competencia.

Mucho se ha dicho sobre una secuela de Guasón, pero las cosas no son tan simples. Joaquin Phoenix no es del tipo que hace secuelas, además, sería riesgoso para Warner hacer una continuación y que no lograra todo lo que su predecesora; tendría un largo camino por delante para superar. ¿Se atreverá a hacerlo en algún día cercano? Solo el tiempo nos dirá sus pasos.

También puede interesarte: Científicos descubren nueva araña parecida al Joker y la nombran en honor a Joaquin Phoenix