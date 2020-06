Marvel se burla de Guasón y Joaquin Phoenix en nuevo cómic de Spider-Man

Pocas películas inspiradas en cómics de superhéroes son tan exitosas en todos los niveles como Guasón - 91%, que hasta ahora es la cinta de su tipo más rentable de toda la historia. Sin embargo, no todos estuvieron muy felices con la interpretación libre que el director Todd Phillips (Escuela para Idiotas - 25%, ¿Qué pasó ayer? - 79%, Amigos de Armas - 60%) hizo del villano de Batman, y peor aún, aquellos que no estuvieron felices seguramente perdieron la cabeza al saber que Guasón estuvo nominada a 11 premios Óscar y que ganó en la categoría de Mejor Actor por la brillante interpretación de Joaquin Phoenix (María Magdalena - 49%, Ella - 95%, Amantes - 84%). Parece que en Marvel no están muy felices con el hecho de que un filme de DC Comics con presupuesto modesto haya logrado tanto y ahora se burlaron de Guasón en un cómic de Spider-Ham.



También te puede interesar: Las películas de DC Comics más sobrevaloradas por la crítica y el público



El personaje de Marvel que no es más que un Cerdo Araña nació en el one-shot Marvel Tails Starring Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham #1, y luego tuvo su propia serie de cómics Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham, pero en años recientes saltó a la fama mundial por haber aparecido en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, y en su nuevo cómic ha tenido la oportunidad de parodiar shows como Family Guy y BoJack Horseman - 94%. ¿De qué manera? A través del villano Mojo, el cual fue creado con las peores características de los ejecutivos de cadenas de televisión.



De acuerdo con información de Comic Book, en el cómic Spider-Ham #5 se encuentra una burla a Guasón cuando el Spider-Man de Tierra 616 es transformado por Mojo en una versión ridiculizada del Joker de Phoenix. El personaje aparece con un pantalón, corbata y cabello largo, vestimenta como la que utiliza el Guasón en la última parte de su película, solo que en esta ocasión la ropa lleva la telaraña de Spider-Man. Pero eso no es todo, ya que el mismo Mojo dice del Hombre Araña de Tierra 616:

...ahora puedo usarlo para explorar temas complejos y maduros como la violencia y las enfermedades mentales. No tengo idea de lo que estoy diciendo sobre ellas, pero aún así es bastante genial.

También te recomendamos: Neil deGrasse Tyson asegura que Marvel es científicamente más precisa que DC

Imagen: Comic Book

Todos los que vieron Guasón y leyeron las cosas que se escribieron sobre la película recordarán que el tema de las enfermedades mentales fue uno de los más aclamados, incluso algunos profesionales elogiaron la cinta por presentar de forma acertada los rasgos y los factores determinantes en una persona con enfermedad mental. No obstante, también hubo otros que advirtieron que podría estigmatizar más a las personas con ese tipo de padecimientos.



Pero la burla no terminó con esa frase de Mojo, pues más adelante vemos al Spider-Joker bailando de forma similar a la escena donde Joaquin Phoenix baja las escaleras, e incluso antes de que Spider-Man vuelva a la normalidad lo vemos abrirse la boca con las manos tal como hace Arthur Fleck al principio de Guasón.

Imagen: Comic Book

¿Marvel está diciéndonos que Guasón está sobrevalorada y que ni siquiera tiene claro el mensaje que quiere transmitir? La respuesta parece estar en otro escritor de Marvel, Dan Slott, quien a través de Twitter expresó el año pasado su desdén hacia Guasón:

Joker fue mala. Realmente mala. La actuación de Joaquin Phoenix fue algo BUENO… en una MALA película. Además, Joker fue una mala película del Joker. Lo más frustrante acerca de la película del Joker… es que hay tantos cómics de DC EXCELENTES que tratan sobre los orígenes del Joker. CUALQUIERA de esos –simplemente usando las páginas de los cómics como storyboards– hubieran sido una mucho mejor película que lo que pusieron en la pantalla.

No te vayas sin leer: Director de Endgame dice de Joker: es una película muy perturbadora