Netflix podría estar desarrollando una secuela para La Vieja Guardia

Netflix es la plataforma líder del streaming. Durante varios años se ha encargado de brindarnos grandes piezas de entretenimiento para toda la familia, con los amigos o en soledad. Aunque todos los meses adquiere nuevas licencias para

mantenernos entretenidos, sabemos que la empresa también se dedica a algunos productos originales (de calidad cuestionable muy de vez en cuando), el más reciente de sus éxitos es La vieja guardia - 73%, película que llegó hasta el puesto número 1 del top 10 internacional. Nueva información señala que la continuación ya se encuentra en camino.

Gracias a películas como El Irlandés - 100% de Martin Scorsese o 5 Sangres - 100% de Spike Lee, Netflix se ha hecho con la reputación de entregar buenas películas de vez en cuando, pero si hablamos de producciones como Los Últimos Días del Crimen - 25% o Escuadrón 6 - 70% las cosas se ponen un poco dudosas... mejor no hablar de ellas. De igual forma existen numerosas series basura en la plataforma del gigante del streaming, y tan solo un puñado que podemos denominar como realmente buenas e interesantes. En este sentido, La Vieja Guardia se ubica entre ambas líneas.

La Vieja Guardia es dirigida por Gina Prince-Bythewood con un guión de Greg Rucka (basado en su cómic homónimo). Es protagonizada por Charlize Theron, KiKi Layne y Matthias Schoenaerts; y sigue las aventuras de un grupo encubierto de mercenarios con una extraña virtud que les impide morir y que han luchado por proteger el mundo durante siglos. El equipo es liderado por Andy (Theron), quien los sumerge en una nueva misión que pone al descubierto su secreto y a merced de intenciones hostiles; deberán abrirse paso y eliminar la amenaza.

Tal y como lo han hecho los otros éxitos de Netflix, incluyendo a Misión de Rescate - 82%, la película escrita y producida por los hermanos Russo, La Vieja Guardia escaló rápidamente hasta la posición número 1 del top 10 internacional con una aventura repleta de acción pero que ha causado una recepción mixta entre la crítica. Algunos comentarios se inclinan a alabarla mientras que otros exhiben su entretenimiento genérico, tal vez otra cinta olvidable de la marca Netflix... a pesar de lo anterior, el éxito podría haber asegurado una segunda parte.

La Vieja Guardia domina la conversación de las redes sociales y es bastante normal, cualquier nuevo estreno de Netflix logra coronarse como la reina de la plataforma, al menos durante varios días. We Got This Covered reporta que el estudio ya podría estar en conversaciones tempranas para una secuela de la película; muchos críticos y usuarios de la plataforma siguen externado su entusiasmo por continuar con la historia del equipo. De acuerdo con el portal, y esto es un rumor, el argumento de la continuación se en enfocaría en el regreso de Quynh y su búsqueda de venganza contra Andy por dejarla atrás.

Charlize Theron sí que ha capturado la atención del entretenimiento vía streaming. La actriz ha encontrado un sitio en la empresa con La Vieja Guardia, además, en los últimos días también la hemos visto en el centro de la noticia con la confirmación de Atomic Blonde 2 en Netflix, cinta que funcionará como secuela de Atómica - 76%, aventura que la transformó en una heroína de acción. ¿Logrará hacerse con un nuevo gran éxito en la plataforma? Todo parece indicar que marcha por muy buen camino.

Una vez más, Netflix demuestra que no es necesario un super estreno con alfombra roja en un gran complejo de cine para tener éxito. Es probable que La Vieja Guardia hubiera tenido un alcance mucho menor con un lanzamiento ordinario, pero en el catálogo perteneciente al gigante del streaming ha dejado a todos muy atrás. Mientras que los estudios de Hollywood padecen los estragos de la pandemia, Netflix se mantiene a flote con sus licencias y estrenos ocasionales.

