Charlize Theron está molesta de que hagan Furiosa sin ella

El pasado mes de marzo nos enteramos de una vibrante noticia que tiene frenéticos a los fans de George Miller: Imperator Furiosa tendrá su propio spin-off. La película que pretende ser una precuela del personaje presentado en Mad Max: Furia En El Camino - 97%, es una enorme apuesta para el director que revivió la post-apocalíptica saga hace unos años. Sin embargo, fue bastante agridulce para todos asumir que la actriz que le dio vida a tan reconocido papel, Charlize Theron, no regresará para este filme. Finalmente la intérprete se desahoga y reconoce que es difícil de aceptar que no volverá a encarnar a la valiente guerrera.

Tras el anuncio de que una película que nos mostrará el pasado de Furiosa ya se encuentra en desarrollo, las especulaciones sobre si la protagonista de El Escándalo - 79% regresaría o no a la franquicia no dejaban de rondar el Internet. En mayo el director George Miller se encargó de despejar toda duda. Si bien alguna vez pensó que era buena idea rejuvenecer con CGI a Theron, los efectos utilizados en el último filme de Martin Scorsese, El Irlandés - 100%, lo hicieron reflexionar sobre lo lejos que esta tecnología está de sentirse real, por lo que el equipo de producción de la precuela optará por una actriz más joven.

¿Y cómo se ha sentido la actriz tras este importante cambio en el reparto? Definitivamente no ha sido nada fácil para ella lidiar con el hecho de que ya no formará parte de la franquicia de Mad Max. Recientemente le dijo a The Hollywood Reporter que si bien respeta a George Miller y sus decisiones, esta última ha sido bastante difícil de asimilar (vía IndieWire):

Es difícil de tragar. Escucha, respeto totalmente a George, si es que más después de hacer esa película con él. Es un maestro y no le deseo nada más que lo mejor.

Theron continuó su declaración agregando que es verdaderamente desgarrador no volver a interpretar a Furiosa. Reconoció que le ha tomado mucho cariño a ese personaje en particular, y que está feliz de que su historia continúe, aunque por el momento no le queda más que respetar las decisiones de Miller y el equipo de producción que hará realidad la precuela de la valiente guerrera:

Sí, es un poco desgarrador, seguro. Realmente amo a ese personaje, y estoy muy agradecida de haber tenido una pequeña parte en su creación. Siempre será alguien en quien pienso y reflexione con cariño. Obviamente, me encantaría que esa historia continúe, y si él siente que tiene que hacerlo de esta manera, entonces confío en él. Estamos tan obsesionados con los detalles más pequeños que olvidamos que aquello en lo que nos involucramos emocionalmente no tiene nada que ver con esa cosa diminuta en la que nos estamos enfocando.

Actualmente Theron es la protagonista de La vieja guardia, película de Netflix que ha sido nombrada por IndieWire como el mejor filme de acción de la famosa plataforma de transmisión en lo que va de 2020. En cuanto a la precuela de Furiosa, los rumores de que Anya Taylor-Joy (La Bruja - 91%, Fragmentado - 75%, Los Nuevos Mutantes, Glass - 45%) interpretará la versión más joven de la guerrera han invadido las redes sociales desde hace un buen tiempo. Otra candidata favorita es la actriz en ascenso Jodie Comer (Killing Eve - 78%, Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%).

Si bien puede ser decepcionante no tener de vuelta a Charlize Theron en la precuela de Furiosa, lo único certero es que es necesario confiar en las decisiones de George Miller. Zoë Kravitz, quien también formó parte del elenco de Fury Road, declaró en el podcast Happy Sad and Confused que está segura que el director está siguiendo el mejor camino para la franquicia:

Si no recuerdo mal, George siempre dijo que quería hacer una precuela de Furiosa, pero no sabía que iba a elegir a otra actriz para el papel. Si algo aprendí del rodaje de Fury Road es que hay que callarse y confiar en Geroge Miller. Así que eso es lo que voy a hacer, callarme y dejar que trabaje el maestro, porque no sé qué más puedo decir.

