Estudio revela que las películas apocalípticas te preparan mentalmente para crisis como la pandemia actual

Hace algunos meses, cuando todavía nos imaginábamos que después de un par de semanas de aislamiento nuestra vida volvería a la (vieja) normalidad, era una broma común en redes sociales recordar los filmes que nos han presentado caóticos escenarios similares a la pandemia de COVID-19. Curiosamente estas películas no solamente cumplir la función de sugestionarnos con que “el fin del mundo está cerca”, sino que un nuevo estudio revela que también nos preparan mental e incluso prácticamente para enfrentar crisis como la actual. ¿Quién lo diría?

El 2020 se ha colocado en el primer puesto de las películas más imprescindibles y con giros de la trama que podemos mencionar. Definitivamente este año no ha sido el mejor para muchos, con una pandemia que todavía no logra controlarse, manifestaciones en muchas partes del mundo, avispas asesinas, temblores y más sucesos que están a la par de los filmes apocalípticos donde los protagonistas hacen de todo para lograr sobrevivir hasta el final de la historia.

Las películas que representan situaciones similares de pandemia, como Contagio - 84% o los conocidos filmes de inesperados muertos que vivientes por desconocidos virus como Estación Zombie: Tren a Busan - 95%, Guerra Mundial Z - 67% y por qué no, otras historias que nos muestran verdaderos escenarios post-apocalípticos donde la humanidad ha tenido que readaptarse por completo como Mad Max: Furia En El Camino - 97%, no sólo nos sumergen en caos, también nos dan una ventaja mental cuando se presenta la crisis en la vida real. De acuerdo con Coltan Scrivner, psicólogo de la Universidad de Chicago que se especializa en curiosidad mórbida, sucede lo siguiente (vía The Science Times):

Si es una buena película, te atrae y tomas la perspectiva de los personajes, por lo que ensayas los escenarios sin querer.

El especialista agregó que las personas están constantemente aprendiendo a través de la experiencia de los demás, por lo que como público también vamos sumando más aprendizajes a nuestro imaginario cada que vemos buenas películas apocalípticas. De acuerdo con el equipo detrás de este estudio de preimpresión, los libros y los filmes de este tipo pueden ser definidos como “un regalo de la selección natural”, dado que preparan a los fanáticos para navegar en un mundo repleto de caos por medio de la ficción.

Aparentemente las narraciones imaginarias nos proporcionan la oportunidad mental de jugar con la idea del caos, todo desde la comodidad y seguridad de nuestros hogares (y hace algún tiempo, en el cine). Los investigadores realizaron una encuesta a 310 voluntarios, en la cual les preguntaron sobre sus películas favoritas, qué tan preparados se sentían para enfrentar una pandemia y si en algún punto experimentaron ansiedad y depresión. Descubrieron que los fanáticos de filmes de terror, apocalípticos y de zombies, presentaron mayor capacidad de recuperación y resistencia mental durante los últimos meses.

Considerando factores como edad, sexo, afinidad por las películas y otros rasgos de personalidad, los investigadores encontraron evidencia de que los eventos imaginarios aterradores ayudaron a algunas personas a sobrellevar la crisis pandémica provocada por el COVID-19. Los científicos hicieron hincapié en que muchas personas vieron Contagio en marzo y abril, ya que representa un escenario de la vida real de lo que podría suceder durante la pandemia.

La “curiosidad mórbida” es lo que nos orilla a ver estas películas, mismas que nos muestran cuáles conflictos sociales pueden surgir en medios del caos, las instituciones en las que podemos confiar genuinamente y básicamente cómo sería el mundo si las personas comienza a actuar egoístamente y sin ayudarse las unas a las otras.

A pesar de que otro de los motivos por los que la audiencia se siente más cercana a este género fílmico es la búsqueda de sensaciones más fuertes, podemos decir con toda certeza que la vida real supera con creces a la ficción, por lo que estas producciones seguirán teniendo un lugar muy especial para los fans (aunque sin duda el verdadero peligro se encuentra allá afuera).

