Tenet y Mulán podrían retrasarse una vez más

La pandemia por coronavirus ha afectado a la industria del cine de una manera sin precedente, retrasando estrenos muy esperados de 2020 y poniendo de cabeza a todas las carteleras del mundo. Aunque se han anunciado nuevas fechas para las películas alcanzadas por el tiempo inconveniente, un nuevo reporte de Deadline señala que las cosas podrían volver a cambiar, declarando nuevos días para la llegada de las película que ya sufrieron un retraso. El horizonte para las salas de cines todavía no es el mejor, por lo que más medidas podrían aparecer.

La emergencia global hizo que no llegaran a la cartelera cintas como No Time to Die, Fast & Furious 9, Black Widow, Un Lugar en Silencio Parte II o Wonder Woman 1984, además provocó serios retrasos en las grabaciones de innumerables películas y series en todo el mundo. La industria del entretenimiento ha estado pasando momentos críticos, pero la estabilidad es algo que no llegará pronto, todavía serán necesarias algunas precauciones que no agradarán ni a las empresas ni al público.

Deadline informa que los estudios se sienten "nerviosos por agosto", algunos estrenos han sido reprogramados para ese mes pero el camino todavía no luce despejado para que las personas se sientan con la confianza de acudir a las salas de cine, los rebrotes podrían aparecer. El portal señala que tras las celebraciones del 4 de julio, los ejecutivos de varias empresas se reunirán para discutir sobre la posibilidad de nuevos retrasos. Las películas más importantes que llegarán el mes siguiente son Tenet de Warner Bros. y Mulan de Disney, ambas muy esperadas por el público.

Mientras que Tenet se encuentra programada para el 12 de agosto en Estados Unidos, Mulan tiene la intención de llegar a la cartelera el 21 de agosto, sin embargo, ambas podrían ser removidas de manera drástica, con semanas

de espera para el público, o en el peor de los casos hasta septiembre. La mayoría de los grandes estrenos de 2020 se han reubicado para la segunda mitad del año, o han encontrado nuevos espacios en 2021. Warner Bros. tiene la firme determinación de lanzar Tenet lo más pronto posible, y lo mismo se espera de Disney, estudio que siente mucha confianza por la aventura de Mulan en el live-action.

Aunque Deadline no lo menciona en su informe, otra película que podría enfrentarse a un retraso severo es Los Nuevos Mutantes, programada para el próximo 28 de agosto. La situación para este título no ha sido buena desde que Disney anunció la absorción de Fox, los jóvenes superhéroes han recorrido una montaña rusa de incertidumbre, con fechas de lanzamiento modificadas una y otra vez. La cinta se grabó en 2017 y todavía no ha podido salir al mercado, increíble pero cierto.

Canacine declaró hace algunas horas para Publimetro que pasarán dos meses hasta que los cines de México abran en su totalidad, por lo que al menos en el territorio nacional no podremos disfrutar con los lanzamientos en tiempo y forma. Tendremos que esperar el transcurso de un tiempo extra hasta que la Nueva Normalidad nos haga sentir un poco más tranquilos y en confianza de acudir a los cines sin temer al contagio de Covid-19.

Aunque la industria de cine ha tratado de mantener la estabilidad frente al caos, la marca de la pandemia se quedará para siempre como un tiempo que durante meses dio un vuelco a todo lo se consideró como normal. La libertad para salir era un bien que todos asumimos, pero ahora se ha visto afectada por un acontecimiento que nadie esperaba y que por el momento no tiene fecha de expiración.

