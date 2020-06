Critican la regla “sin sillas” de Christopher Nolan por capacitismo

Un nuevo día un nuevo escándalo. Mientras hay problemas de verdad en el mundo y discusiones válidas, una que ha sido desmentida ha tomado ahora se roba la atención al volverse viral. Se trata de la regla que prohíbe las sillas en los sets de Christopher Nolan (Memento - 92%, Dunkerque - 92%, Interestelar - 71%) por órdenes del propio cineasta. Esto luego de que Anne Hathaway confirmara que es algo que sí implementa el director y así fue en ambas películas suyas en las que trabajó.

En una reciente entrevista, Anne Hathaway (El Diablo Viste a la Moda - 75%, Pasante de Moda - 62%, Los Miserables - 69%) confirmó que Christopher Nolan prohíbe las sillas en los sets de sus películas porque “si están sentados no están trabajando”. Esto despertó el enojo de Katie Walsh, crítica de cine de la publicación LA Times quien puso un tuit en el que dijo que de ser cierto, era discriminación contra las personas con discapacidades que no pueden estar de pie o usan prótesis o muletas para hacerlo. Todo esto se desmintió rápidamente por lo que el mensaje fue eliminado, pero esto decía (vía IndieWire):

El problema realmente reside en que parecía que Hathaway se refería a todo el equipo. Pero tal como probó otro crítico de cine, en una rápida búsqueda por Internet, hay fotos de diferentes películas de Nolan en las que si hay sillas y gente en ellas. Parece que la regla que la actriz de Interestelar - 71% mencionó aplica únicamente para los actores principales, no para el resto de las personas que trabajan en los departamentos.

Un extra del set de Batman: El Caballero de La Noche - 94% ofreció su testimonio y dijo que, junto a los otros centenares de personas que rodaron esa cinta, había muchas sillas y mesas en el área de producción del set. Además, cabe recordar que también en 2017, los protagonista de Dunkerque - 92% también habían dicho que estaban prohibidas las sillas en el set, lo que quiere decir que sólo aplica para los actores cuando están por rodar sus escenas.

