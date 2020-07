Charlize Theron quiere un crossover entre John Wick y Atomic Blonde

No hay nada mejor que dos personajes de películas de acción colisionando y conviviendo en un mismo universo. No por nada estas películas que logran hacerlo posible tienen tanto éxito, un ejemplo muy cercano y popular es Avengers: Endgame - 95% y Liga de la Justicia - 41%. ¿Y si dos personajes súper rudos, sin más poderes que sus armas y sus puños se encontraran en una batalla épica? Bueno, pues eso es justamente lo que le gustaría ver a Charlize Theron, quien reveló sentirse muy emocionada con que su personaje de Atómica - 76% tenga un encuentro en pantalla con John Wick.

La también actriz de Rápidos y Furiosos 8 - 67% se encuentra promocionando la película de Netflix que protagoniza, La vieja guardia - 60%. Durante su paso por el tour de medios virtual le preguntaron si había esperanzas o si estaba si quiera interesada en que ella y Keanu Reeves se debatieran a golpes con sus respectivos personajes en pantalla. Theron no tuvo más que palabras de apoyo ante tal moción sobre todo por el afecto que siente hacia el actor de Matrix - 87%, quien es además uno de los “novios de Internet” ya que no hay usuario que lo odie, siendo así uno de los más queridos de la industria (vía Movieweb):

Escucha, tan pronto como reciba la llamada, estaré allí. Solo tienen que decirme dónde, cuándo y apareceré. Keanu es una de mis personas favoritas en todo el mundo; me encanta Él. Lo respeto, lo admiro y estoy muy agradecido de poder hacer dos películas con él.

Por otra parte, a pesar de lo entusiasta que Theron (Monster: Asesina en Serie - 82%, Mad Max: Furia En El Camino - 97%, El Escándalo - 79%) se mostró ante la idea de un crossover, lo que sí dejó claro es que ella estaría dispuesta a hacerlo en el momento que le digan siempre y cuando haya una historia que contar y puedan encontrar la manera de que estos dos personajes tengan un encuentro veraz:

Ambos nos encontramos en esta nueva etapa de nuestra carrera, y gran parte de Atomic Blonde fue inspirada por John Wick. Por lo tanto, si podemos lograr que esos dos personajes se encuentren en una línea de tiempo que tenga sentido, estoy interesada en ello.

Seguramente Reeves (Idaho: El Camino de Mis Sueños - 82%, Point Break - 68%, John Wick 3: Parabellum - 98%) no tendría problema en volver a trabajar con Charlize. Ambos compartieron set en el marco de las cintas El Abogado del Diablo - 66% y Dulce Noviembre - 16% en 2001. Sería interesante además ver esta reunión ya que sus carreras tomaron un giro diferente desde entonces, alejándose del drama y el romance para consolidarse de cierta manera en la acción y las peleas. Siendo esta el parteaguas de su fortuito encuentro.

Por su parte, David Leitch también funciona como hilo conductor a que esto suceda, ya que codirigió la primera cinta de John Wick y estuvo al frente de Atomic Blonde. De acuerdo con Movieweb él también ha expresado su deseo por explorar un cruce entre estos universos.

Sin embargo, hay un gran problema que separa a estos dos de encontrarse y es la línea del tiempo en la que ocurren sus películas. John Wick se ubica en una época más contemporánea mientras que Atomic Blonde se desarrolla en 1989. Aunque, viéndolo en perspectiva podría ser posible a modo de una precuela, antes de que Wick se retirara. En la primera cinta él ya tiene una reputación construida, y quizás todo lo que sabe se lo enseñó el personaje de Charlize.

Ambas películas han cautivado al público y a la crítica por sus bien desarrolladas secuencias de pelea, que además de estar bien coreografiadas, están mucho mejor filmadas. Puedes ver y hasta sentir cada golpe que dan los protagonistas. Por ahora, lo más cerca que estamos de verlos es cada quien en sus propias franquicias, Reeves en proceso de filmación de John Wick 4 y Theron en las primeras etapas de desarrollo de Atomic Blonde 2.

