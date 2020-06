Cyberpunk 2077 lanza nuevo tráiler con Keanu Reeves

Cyberpunk 2077 es el siguiente videojuego de CD Projekt Red que tiene a los fanáticos esperando con gran emoción. El sandbox de ciencia ficción llegará muy pronto a todas las plataformas, y esta tarde aparece en línea un nuevo tráiler que incluye nada más y nada menos que a Keanu Reeves (Matrix - 87%, John Wick 3: Parabellum - 98%, La Magnifica Aventura de Bill & Ted - 79%). El estudio encargado de su desarrollo se ha tomado el tiempo de liberar jugosos detalles con cada oportunidad, y el material de hoy no es la excepción.

Todos recordamos la legendaria E3 de 2019, algo que por ahora luce tan lejano en vista de la situación que se desató en el mundo a principios del año presente. CD Projekt RED tomó el escenario del increíble evento con el rostro de Keanu Reeves como carta de presentación. Imposible olvidar aquella interacción tras las palabras del actor: “Walking the streets of the future is going to be breathtaking”, y alguien en el público exclama: “You’re breathtaking”, dando paso a un sin fin de memes y al aumento en la popularidad de Reeves, mismo que dio sentido a su famoso título como “novio de Internet”.

Cyberpunk 2077 será un juego de mundo abierto en el que Estados Unidos está en pedazos, al más puro estilo de la distopía, tan popular en estos años. Megacorps controla la vida en todos sus aspectos desde los pisos superiores de sus fortalezas altísimas. Abajo, bandas de traficantes de drogas, estafadores de tecnología y mercaderes de ilusiones ilícitas corren por las calles. El mundo intermedio es donde la decadencia, el sexo y la cultura pop se mezclan con el crimen violento, la pobreza extrema y la promesa inalcanzable del sueño americano.

Claro que en este mundo, sin el mínimo rastro de un futuro esperanzador, tú como protagonista tendrás que arreglártelas en medio de la jungla urbana. La supervivencia depende de las modificaciones que le hagas a tu cuerpo y de los

trabajos temporales y peligrosos que estés dispuesto a tomar. El personaje estelar vive fuera de la ley, con las reglas propias como código supremo. Este mundo abierto requerirá muchas, muchas horas del jugador, y tenemos la certeza de que ocupará los primeros lugares de venta tras su lanzamiento, así como los títulos en los festivales de premios.

Pero esta no es la primera vez que Cd Projekt RED goza de la fama y la gloria. El estudio polaco fue el encargado de desarrollar la trilogía de The Witcher, basado en la popular saga de libros de fantasía épica protagonizados por Geralt de Rivia. En 2015 hicieron historia gracias a The Witcher 3: Wild Hunt, videojuego supervendido en todas las plataformas y ganador de innumerables premios, incluido el de Juego del Año.

El gran éxito de los libros de Geralt de Rivia y los videojuegos de CD Projekt RED, atrajo la atención de Netflix, empresa que autorizó la producción de una serie con Henry Cavill (El Hombre de Acero - 55%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%, Liga de la Justicia - 41%). La primera temporada de The Witcher - 67% se estrenó en la plataforma del gigante rojo en diciembre del año pasado, convirtiéndose en un éxito rotundo; ojalá las críticas hubieran sido tan buenas. Uno de los principales problemas con la serie fueron sus escenarios artificiales y las complicadas líneas temporales que manejó durante todos sus episodios. La showrunner, Lauren Hisrich, declaró meses atrás que los nuevos capítulos no contarán con ese defecto. La producción de la segunda temporada fue interrumpida por la pandemia pero se retomará el 17 de agosto.

Cyberpunk 2077 saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre y estará disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One y Google's Stadia, sin temor a romper la barrera que representan los títulos exclusivos.

