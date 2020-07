Ordenan retirar exhibición de John Wayne por el pasado racista del actor

John Wayne es un referente en el cine, especialmente cuando se trata del western, y es considerado como uno de los grandes actores estadounidenses del siglo XX, pero en estos días su nombre no ha dejado de sonar por el pasado racista del que se le ha acusado por una entrevista que concedió a Playboy en 1971 donde defendía la supremacía blanca frente a afroamericanos, indios nativos y la comunidad LGBTQ+. Las repercusiones que han tenido sus palabras, criticadas por años, ha llevado a que se tomen varias medidas en relación al legado del actor, siendo la más reciente la cancelación de una exhibición dedicada en su honor en una universidad de Estados Unidos.



El viernes pasado se confirmó en un comunicado oficial de la USC (Universidad de California del Sur) que la exhibición que funcionaba desde hace algunos años será removida luego de protestas de los estudiantes porque aseguran que mantenerla y promover la carrera de Wayne es lo mismo que aprobar la supremacía blanca. De acuerdo con el reporte de Variety, la universidad primero consideró incluir la mencionada entrevista en la exhibición, así como un lugar en el que los estudiantes podrían expresar su opinión al respecto mientras las autoridades entraban en discusiones sobre ella. Al mismo tiempo, la institución se iba a comunicar en ese momento con algunos jóvenes que se encontraban cursando la carrera de cine y varios expertos en el western antes de tomar una decisión.



La razón detrás de la exhibición se debe a que en la década de 1920 John Wayne ingresó a dicha universidad gracias a que obtuvo una beca de fútbol americano. Al tratarse de uno de sus miembros más famosos, fue que la USC inauguró esa presentación en 2012. No fue la primera vez que la exhibición fue objeto de reclamos por parte de sus estudiantes, puesto que tomó fuerza en el otoño del año pasado, pero desde los incidentes relacionados con la brutalidad policial y las recientes protestas de Black Lives Matter es que la situación no pudo ser contenida por las autoridades. En un comunicado, Evan Hughes, asistente de la Universidad del Sur de California en el área de diversidad e inclusión declaró qué los llevó a cancelar la muestra dedicada al actor.

Las conversaciones sobre el racismo sistémico en nuestras instituciones culturales junto con el reciente levantamiento global y civil del Movimiento Black Lives Matter requieren que consideremos el papel que nuestra escuela puede desempeñar como creadora de cambios en la promoción de valores y experiencias culturales antirracistas. Por lo tanto, se ha decidido que se eliminará la exposición de Wayne.

Fueron las críticas de los estudiantes las que causaron que la exhibición organizada por la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC se viera obligada a tomar otras decisiones para evitar la cancelación, como una expansión en la que se incluyeron a varios cineastas indígenas, además de paneles en los que se discutieron las complejas narrativas del Oeste Americano, con el título de “Examining Yesterday’s Culture Through Today’s Eyes” (Examinando la cultura de ayer a través de los ojos de hoy), e incluso se añadió elementos feministas y críticos a través de actividades interactivas con el objetivo de ampliar la conversación y evitar tener que quitar la exposición, aunque al final tuvieron que hacerlo.



Que la entrevista que John Wayne concedió a Playboy haya vuelto a aparecer no está estrechamente relacionado con lo que está ocurriendo hoy, sino que ha sido examinada desde hace años por las declaraciones dadas por el actor, a pesar de que uno de sus hijos aseguró a CNN (vía The Washington Post) que sus palabras están sacadas de contexto. En ese entonces describió la película Perdidos en la Noche - 90% como “una historia sobre dos maricones”, pero también defendió la supremacía blanca por encima del resto.

Creo en la supremacía blanca. No podemos arrodillarnos de repente y entregar todo al liderazgo de los negros. No estoy de acuerdo en dar autoridad y posiciones de liderazgo y juicio a personas irresponsables.

Y cuando se le preguntó si sentía empatía por los indios nativos que en algunas ocasiones eran el centro de las películas del oeste, se refirió con estas palabras:

No creo que hayamos hecho mal en quitarles este gran país, si eso es lo que estás preguntando. Nuestro supuesto robo de este país fue solo una cuestión de supervivencia. Había un gran número de personas que necesitaban tierra nueva, y los indios estaban tratando egoístamente de quedarse con ella.

Aparte del incidente con la exposición en la Universidad del Sur de California, los demócratas de ese estado están impulsando el cambio de nombre de un aeropuerto que honra al actor, pero para que eso suceda deberán conseguir la aprobación de la junta rectora de aquella instalación, porque al menos la resolución de del Partido Demócrata ya fue acogida.

